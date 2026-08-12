Vai viver no estrangeiro? Não se esqueça de atualizar a sua morada fiscal

Está de malas feitas para viver fora de Portugal? Há uma alteração administrativa que não deve ficar esquecida no meio de toda a preparação: atualizar a sua morada fiscal junto da Autoridade Tributária (AT).

A mudança de residência para outro país implica, em muitos casos, a atualização do domicílio fiscal e do respetivo estatuto de residência. Este procedimento é importante não só para receber corretamente as comunicações das Finanças, mas também porque pode ter impacto direto na forma como os seus rendimentos são tributados.

Por que razão deve atualizar a morada fiscal?

O domicílio fiscal é a morada que consta nos registos da Autoridade Tributária e é utilizada para efeitos de comunicação com o contribuinte.

Manter uma morada antiga pode significar que cartas, notificações ou outras comunicações oficiais sejam enviadas para uma residência onde já não vive. Em determinadas situações, isso pode levar à perda de prazos ou ao desconhecimento de obrigações fiscais.

A atualização é, por isso, especialmente importante quando a mudança para o estrangeiro é permanente ou prolongada.

Mais do que alterar simplesmente a morada, quem passa a viver no estrangeiro deve verificar se reúne as condições para deixar de ser considerado residente fiscal em Portugal.

Esta distinção é importante porque tem consequências na tributação em IRS.

De forma simplificada:

Residente fiscal em Portugal : é, em regra, tributado em Portugal pela totalidade dos seus rendimentos, incluindo rendimentos obtidos no estrangeiro.

: é, em regra, tributado em Portugal pela totalidade dos seus rendimentos, incluindo rendimentos obtidos no estrangeiro. Não residente fiscal: em regra, é tributado em Portugal relativamente aos rendimentos que tenham origem em território português.

A situação pode, contudo, variar de acordo com as circunstâncias concretas e com as regras aplicáveis no país para onde a pessoa se muda.

Cuidado com a dupla tributação

Se vai trabalhar e viver noutro país, é particularmente importante garantir que o seu estatuto fiscal está corretamente atualizado.

Portugal tem convenções para evitar a dupla tributação com vários países, mas o correto enquadramento fiscal é essencial para determinar onde os rendimentos devem ser declarados e tributados.

Não atualizar a situação fiscal pode criar problemas, nomeadamente declarações incorretas, obrigações fiscais inesperadas ou dificuldades no relacionamento com as autoridades tributárias dos países envolvidos.

Antes de sair de Portugal, trate da alteração

Se está a preparar uma mudança definitiva ou prolongada para o estrangeiro, não deixe a alteração da morada fiscal para depois da mudança.

Verifique junto da Autoridade Tributária quais os procedimentos aplicáveis à sua situação e confirme se, além da morada, é necessário atualizar o estatuto de residência fiscal.

É um procedimento simples que pode evitar problemas com notificações, declarações de IRS e obrigações fiscais no futuro.

Vai viver para o estrangeiro? Atualizar a morada fiscal deve estar na sua lista de tarefas antes de partir.