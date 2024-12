Carregar o smartphone no bolso? Esta pode ser a realidade em breve

A energia é sempre um dos pontos mais importantes em qualquer dispositivo, seja um smartphone, um smartwatch ou qualquer outro. Ter de carregar constantemente estes dispositivos trazem limitações, que em breve podem ser contornadas. Uma nova realidade pode estar a chegar e permitirá carregar o smartphone no bolso.

Carregar o smartphone no bolso?

Um grupo de investigadores da UNIST, na Coreia do Sul, desenvolveu uma tecnologia revolucionária que pode mudar completamente a forma como carregamos dispositivos eletrónicos. Graças à nova tecnologia, poderá carregar o smartphone mantendo-o no bolso. A nova tecnologia deixará de ser ficção científica e será uma realidade com o sistema de transferência de energia sem fios baseado em ressonância elétrica (ERWPT).

Ao contrário dos sistemas de carregamento sem fios tradicionais que utilizam a tecnologia de ressonância magnética (MRWPT), este novo sistema utiliza as propriedades monopolo das cargas elétricas. Esta abordagem elimina o principal obstáculo dos sistemas mais antigos que exigiam que os dispositivos estivessem alinhados corretamente.

O sistema pode transferir até 50 watts de energia com 46% de eficiência a uma distância de 2 metros. Ou seja, supera mesmo o estudo de eficiência de 40% feito pelos investigadores do MIT à mesma distância em 2007. Além disso, o sistema pode fornecer uma eficiência constante independentemente da posição do recetor. Ou seja, os dispositivos podem carregar mesmo enquanto atravessam uma sala.

Esta pode ser a realidade em breve

Indo para além dos smartphones, esta tecnologia é revolucionária para todos os dispositivos pessoais, bem como para robôs logísticos e sistemas de automação em fábricas inteligentes. Graças à sua capacidade de carregar vários dispositivos em simultâneo, pode proporcionar uma grande comodidade tanto em ambientes domésticos como de trabalho.

Na verdade, o centro desta tecnologia inovadora reside numa estrutura de transmissor com um design de bobina bifilar aberta. Este design otimiza a ressonância elétrica, permitindo a transferência de energia a distâncias maiores em comparação com os sistemas convencionais.

A investigação foi publicada na prestigiada revista Advanced Science. Espera-se que esta tecnologia seja rapidamente transposta para o mundo real e que assim todos possam explorar estas novas capacidades que traz.