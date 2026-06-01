Conheça o Isaac, o robô humanoide open-source da NVIDIA

A NVIDIA anunciou o Isaac GR00T Reference Humanoid Robot, o primeiro design de referência aberto para um robô humanoide. Com hardware de ponta e uma plataforma de software completamente aberta, a empresa de Jensen Huang quer acelerar a investigação académica nesta área.

Um robô para todos os investigadores

Durante o GTC Taipei, a NVIDIA revelou uma plataforma que promete mudar o panorama da robótica humanoide: o Isaac GR00T Reference Humanoid Robot.

Desta forma, a empresa pretende dar aos investigadores acesso a um sistema integrado, de hardware e software, sem depender de plataformas proprietárias que limitam o trabalho científico.

O projeto nasce da constatação de que o desenvolvimento de robôs humanoides continua extremamente fragmentado.

De facto, as equipas de investigação perdem tempo e recursos a integrar hardware, recolher dados, simular cenários, treinar modelos e validar comportamentos, através de de sistemas diferentes e pouco compatíveis entre si.

Hardware de alto nível, de cabeça aos pés

O robô de referência divulgado combina o chassis humanoide Unitree H2 Plus, que mede cerca de 1,8 metros e pesa 68 kg, com as mãos táteis de cinco dedos Sharpa Wave.

No total, o sistema conta com 75 graus de liberdade (31 no corpo e 22 em cada mão), o que lhe confere uma destreza de manipulação muito próxima da humana.

A "inteligência" corre num módulo Jetson AGX Thor T5000 integrado, com uma GPU NVIDIA Blackwell capaz de 2070 teraflops FP4, CPU de 14 núcleos Arm e 128 GB de memória unificada.

A bateria garante cerca de três horas de autonomia, e o conjunto inclui câmaras estéreo na cabeça, câmaras nos pulsos e conectividade Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e USB.

Software aberto do princípio ao fim

A par do hardware, a NVIDIA disponibiliza a plataforma Isaac GR00T, um ecossistema completo que cobre todo o ciclo de desenvolvimento:

Captura de dados com o Isaac Teleop;

Simulação e treino com o Isaac Sim e Isaac Lab;

Deployment com o Isaac ROS.

Os modelos de fundação GR00T são também open-source, o que permite às equipas construir em cima do trabalho já feito pela NVIDIA e por outros investigadores.

Instituições como a Stanford Robotics Center, ETH Zurich, Ai2 e a UC San Diego já confirmaram que vão adotar a plataforma para avançar com as suas investigações em robótica de uso geral.

Disponibilidade prevista para o final de 2026

O Isaac GR00T Reference Humanoid Robot será comercializado através da Unitree no final de 2026.

Entretanto, o workflow de referência para o robô Unitree G1, mais acessível e já amplamente usado em laboratórios, deverá chegar em breve ao GitHub e ao Hugging Face.

Com esta iniciativa, a NVIDIA posiciona-se não apenas como fornecedora de chips, mas como a espinha dorsal de toda a cadeia de desenvolvimento de robótica humanoide.

Resta saber se a comunidade académica e as empresas do setor vão abraçar o ecossistema com o mesmo entusiasmo com que adotaram as suas GPU.