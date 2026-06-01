Conheça o Isaac, o robô humanoide open-source da NVIDIA
A NVIDIA anunciou o Isaac GR00T Reference Humanoid Robot, o primeiro design de referência aberto para um robô humanoide. Com hardware de ponta e uma plataforma de software completamente aberta, a empresa de Jensen Huang quer acelerar a investigação académica nesta área.
Um robô para todos os investigadores
Durante o GTC Taipei, a NVIDIA revelou uma plataforma que promete mudar o panorama da robótica humanoide: o Isaac GR00T Reference Humanoid Robot.
Desta forma, a empresa pretende dar aos investigadores acesso a um sistema integrado, de hardware e software, sem depender de plataformas proprietárias que limitam o trabalho científico.
O projeto nasce da constatação de que o desenvolvimento de robôs humanoides continua extremamente fragmentado.
De facto, as equipas de investigação perdem tempo e recursos a integrar hardware, recolher dados, simular cenários, treinar modelos e validar comportamentos, através de de sistemas diferentes e pouco compatíveis entre si.
Hardware de alto nível, de cabeça aos pés
O robô de referência divulgado combina o chassis humanoide Unitree H2 Plus, que mede cerca de 1,8 metros e pesa 68 kg, com as mãos táteis de cinco dedos Sharpa Wave.
NVIDIA announces the first open humanoid robot reference design built for robotics research.
The NVIDIA Isaac GR00T Reference Humanoid Robot combines the @UnitreeRobotics H2 humanoid robot, @SharpaRobotics Wave five-fingered hands for dexterous manipulation, Jetson Thor onboard… pic.twitter.com/iQU6n8EIOs
— NVIDIA Robotics (@NVIDIARobotics) June 1, 2026
No total, o sistema conta com 75 graus de liberdade (31 no corpo e 22 em cada mão), o que lhe confere uma destreza de manipulação muito próxima da humana.
A "inteligência" corre num módulo Jetson AGX Thor T5000 integrado, com uma GPU NVIDIA Blackwell capaz de 2070 teraflops FP4, CPU de 14 núcleos Arm e 128 GB de memória unificada.
A bateria garante cerca de três horas de autonomia, e o conjunto inclui câmaras estéreo na cabeça, câmaras nos pulsos e conectividade Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 e USB.
Software aberto do princípio ao fim
A par do hardware, a NVIDIA disponibiliza a plataforma Isaac GR00T, um ecossistema completo que cobre todo o ciclo de desenvolvimento:
- Captura de dados com o Isaac Teleop;
- Simulação e treino com o Isaac Sim e Isaac Lab;
- Deployment com o Isaac ROS.
Os modelos de fundação GR00T são também open-source, o que permite às equipas construir em cima do trabalho já feito pela NVIDIA e por outros investigadores.
Instituições como a Stanford Robotics Center, ETH Zurich, Ai2 e a UC San Diego já confirmaram que vão adotar a plataforma para avançar com as suas investigações em robótica de uso geral.
Disponibilidade prevista para o final de 2026
O Isaac GR00T Reference Humanoid Robot será comercializado através da Unitree no final de 2026.
Entretanto, o workflow de referência para o robô Unitree G1, mais acessível e já amplamente usado em laboratórios, deverá chegar em breve ao GitHub e ao Hugging Face.
Com esta iniciativa, a NVIDIA posiciona-se não apenas como fornecedora de chips, mas como a espinha dorsal de toda a cadeia de desenvolvimento de robótica humanoide.
Resta saber se a comunidade académica e as empresas do setor vão abraçar o ecossistema com o mesmo entusiasmo com que adotaram as suas GPU.