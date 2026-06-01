Recebeu um código da Microsoft? Afinal, o que se está a passar?
Nas últimas horas, vários utilizadores em diferentes países têm reportado a receção inesperada de códigos únicos de verificação da Microsoft, enviados por SMS e/ou email.
A situação tem alcance global e já foi reconhecida pela Microsoft, que está atualmente a investigar a origem do problema.
O que se está a passar com a Microsoft?
Estes códigos são normalmente gerados quando é feita uma tentativa de autenticação numa conta protegida com MFA (autenticação multifator). No entanto, o simples facto de receber um código não significa, por si só, que a conta tenha sido comprometida.
Ainda assim, o cenário tem gerado preocupação entre utilizadores, sobretudo por ocorrer sem qualquer tentativa de login iniciada pelos próprios.
O que deve fazer?
Se recebeu um destes códigos sem teres iniciado sessão:
- Não introduzaso código em nenhum serviço ou página
- Nunca partilhe o código com terceiros
- Verifique a atividade recente da sua conta Microsoft
- Mantenha a autenticação multifator (MFA) ativa
- Altere a palavra-passe caso detete qualquer atividade suspeita
Apesar do alerta, a situação parece estar associada a um incidente global já identificado pela Microsoft, que continua a investigar o ocorrido. Por agora, a recomendação é manter a calma e reforçar as boas práticas de segurança digital.
Recebi um codigo desses e depois uma senhora ligou-me a dizer que tinha enviado por engano e para lhe confirmar o codigo para ela comparar com uma lista que tinha. Fiz mal ?