Não entende o USB-C? A Microsoft quer resolver o problema de forma simples

Nem todas as portas USB-C são iguais. Embora o conector seja o mesmo independentemente do cabo, as capacidades podem variar drasticamente. Isso causa confusão e frustração aos consumidores. A Microsoft está a propor uma solução para que todas as portas USB-C dos PCs ofereçam um nível básico de funcionalidade no Windows 11 e não só.

Não entende o USB-C? A Microsoft sabe disso

Saber o que esperar não é fácil quando se trata de uma porta USB-C num PC. O conector universal consegue muito. Transferência rápida de dados, carregamento rápido, suporte para vários monitores, compatibilidade com Thunderbolt. Mas ainda precisa não só do PC certo, equipado com a placa certa, mas também de um cabo suficientemente forte para suportar estas características.

A Microsoft admite este problema, que não é realmente da sua responsabilidade, uma vez que o padrão é gerido pela USB Fórum. Mas, em última análise, é o fabricante e o Windows 11 que os utilizadores estão a responsabilizar. A Microsoft descobriu que 27% dos PCs com portas USB4 exibiam notificações de funções limitadas: carregamento ou transferência de dados lenta, ausência de monitor externo, etc.

O USB4 é a última geração da norma USB, que funciona exclusivamente em conectores USB-C e pode atingir velocidades até 80 Gbps e 120 Gbps para monitores. Permite a transmissão simultânea de dados, potência até 240 W, sinais DisplayPort para monitores e PCIe para periféricos como GPUs externos, tudo através de um único cabo.

Resolver o problema de forma simples no Windows 11

Para resolver o dilema do USB-C, a Microsoft reforçou o seu Programa de Compatibilidade de Hardware do Windows (WHCP). A ideia é estabelecer requisitos mínimos obrigatórios para as portas USB-C em PCs com Windows 11. Os fabricantes que cumpram os critérios WHCP serão obrigados a incluir portas USB-C capazes de carregar a bateria do computador, transferir dados e exibir num monitor externo através do DisplayPort Alt-Mode. Isto independentemente da velocidade das portas USB-C da máquina.

Os PCs WHCP compatíveis com portas USB de 40 Gbps terão compatibilidade total com dispositivos USB4 e Thunderbolt 3. Também fornecerão pelo menos 15 W de energia (7,5 W para tablets) e oferecerão visualização externa para até dois monitores 4K a 60 Hz. Tudo isto é ótimo e, acima de tudo, útil. Mas ainda terá de haver paciência, porque os fabricantes de PCs não vão conseguir a conformidade com o WHCP durante os “próximos anos”, alerta a Microsoft.