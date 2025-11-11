Microsoft investe 8,6 mil milhões de euros em Portugal! Saiba onde

A empresa norte‑americana Microsoft anunciou que vai investir mais de 10 mil milhões de dólares (aproximadamente 8,6 mil milhões de euros) em Portugal.

Portugal ganhou concurso para albergar “gigafábrica de IA”! Investimento será feito em Sines...

De acordo com o relatório da Bloomberg News, o investimento irá acontecer ao longo de vários anos e pretende posicionar Portugal como um ponto estratégico para a IA em escala. O investimento será realizado no centro de dados de Sines.

Este investimento faz parte de um projeto em colaboração com as empresas Nscale, Start Campus e NVIDIA, e inclui a instalação de cerca de 12 600 GPUs de última geração da NVIDIA, para alimentar cargas de trabalho avançadas de IA.

Segundo o presidente da Microsoft, Brad Smith, Portugal venceu a competição europeia para albergar este tipo de “gigafábrica de IA”. Ele destacou que o país se distinguiu pelas condições energéticas favoráveis, conectividade de rede e ambiente competitivo para inovação.

O objetivo é posicionar Portugal como referência europeia em IA escalável, segura e sustentável, reforçando a sua infraestrutura digital e promovendo também iniciativas de formação e apoio a startups no âmbito deste ecossistema tecnológico. Brad Smith vai participar na edição deste ano da Web Summit que decorre em Lisboa.