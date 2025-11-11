Como esta cadeira de rodas autónoma promete ajudar pessoas com mobilidade reduzida (vídeo)

A Toyota criou uma cadeira de rodas autónoma, que promete ajudar pessoas com mobilidade reduzida a subir escadas ou a lidar com outros obstáculos. O protótipo, que pode parecer estranho, à primeira vista, foi revelado no Japan Mobility Show 2025.

Ainda em fase de protótipo, a cadeira robótica da Toyota procura permitir que pessoas com mobilidade reduzida subam escadas ou lidem com outros obstáculos com os quais não conseguem devido às limitações das cadeiras de rodas tradicionais.

De nome Walk Me, ela é capaz de levantar o utilizador para que ele possa aceder a carros e outros veículos ou plataformas elevadas.

Robô permite chegar a todo o lado

Conforme mostrado no Japan Mobility Show 2025, as pernas são cobertas por um material macio e colorido, que visa proteger os componentes internos sensíveis (como sensores e motores) de danos externos, ao mesmo tempo que confere à unidade uma estética agradável e acessível.

As pernas são totalmente independentes, podendo cada uma mexer-se para ajudar na manobrabilidade. Quando não estão a ser utilizadas, podem, também, ser dobradas ordenadamente por baixo do robô, permitindo que este seja colocado num carro ou numa bagagem, facilitando o transporte.

Numa característica particularmente útil, o robô pode desdobrar-se e estabilizar-se sem a ajuda do utilizador.

O robô da Toyota está repleto de uma série de funcionalidades que lhe permitem navegar em terrenos difíceis, imitando o movimento de animais de quatro patas, como os caranguejos, nomeadamente sistemas LiDAR.

Estes utilizam luz laser para medir distâncias e criar representações tridimensionais altamente precisas e detalhadas de objetos e ambientes, que o robô utiliza para desviar-se de obstáculos ou lidar com superfícies irregulares.

Ao subir escadas, por exemplo, o robô começa por analisar a altura com as patas dianteiras, empurrando-se, depois, para cima com os membros traseiros. Possui, também, radares de colisão, por forma a evitar o contacto com pessoas ou objetos.

Para garantir que o utilizador permanece numa posição sentada estável, o Walk Me integra ainda sensores de peso.

Cadeira de rodas aceita comandos de voz

Além das pegas manuais, instaladas no assento do robô, que permitem ao utilizador orientar a direção, a cadeira de rodas autónoma possui uma interface digital com botões específicos para controlar a locomoção com precisão.

O Walk Me responde ainda a comandos de voz, nomeadamente destinos predefinidos, como "sala de estar", ou velocidade, como "mais devagar".

A cadeira robótica é alimentada por uma bateria, integrada atrás do assento, e oferece autonomia para um dia inteiro de funcionamento.