Como a OPPO esteve presente na Final da Liga dos Campeões da UEFA

Sendo parceira oficial da Liga dos Campeões da UEFA há quatro anos consecutivos, a OPPO juntou-se às celebrações para assinalar o encerramento de mais uma temporada repleta de emoção, apoiando o desenvolvimento e a cultura do futebol em todo o mundo através da tecnologia.

A Liga dos Campeões 2025/26 da UEFA chegou ao fim em Budapeste com um espetáculo memorável, onde o Paris Saint-Germain saiu vencedor e ergueu o lendário troféu.

Com a sua avançada tecnologia de imagem e a filosofia "Cria o Teu Momento", a OPPO permitiu que milhões de adeptos em todo o mundo captassem os melhores momentos e registassem instantes únicos durante esta época, dentro e fora do estádio, inspirando todos a aproveitar a oportunidade - "Take Your Shot".

Câmara teleobjetiva e IA levam a experiência de jogo a um novo nível

No evento em Budapeste, a OPPO apresentou a sua mais recente tecnologia de câmara teleobjetiva e inovações de IA numa exposição imersiva com a mais recente série topo de gama Find X, incluindo o recém-lançado OPPO Find X9 Ultra, juntamente com a série dobrável Find N e a série Reno.

Equipado com uma teleobjetiva Hasselblad com zoom ótico de 10x, o OPPO Find X9 Ultra permitiu aos fãs captar momentos detalhados do estádio "com uma nitidez impressionante, mesmo a partir das bancadas superiores", nas palavras da marca, enquanto a gravação de vídeo ultra nítida em 8K e as avançadas capacidades de IA tornaram mais fácil do que nunca captar momentos marcantes do jogo.

Através do ecossistema de imagem, de ponta a ponta, os utilizadores do OPPO Find X9 Ultra puderam ainda partilhar conteúdos nas redes sociais com uma qualidade "praticamente idêntica à original".

Com captação em alta resolução, edição inteligente e partilha sem perdas de qualidade, a OPPO tornou mais fácil que os fãs aproveitassem a oportunidade e Criassem o Seu Momento, preservando os momentos mais emocionantes do jogo com detalhe.

Como a OPPO está a inspirar adeptos em todo o mundo Mais além do relvado, a OPPO continua a apoiar o desenvolvimento do futebol através de programas de inovação e parcerias, utilizando as capacidades avançadas de imagem dos seus smartphones para ajudar adeptos de todo o mundo a captar momentos icónicos e a partilhar a paixão e emoção do jogo. Em colaboração com a Discovery, a OPPO produziu uma curta-metragem da Liga dos Campeões da UEFA que mostra o poder emocional do futebol através de histórias reais de adeptos, utilizando a tecnologia de imagem da OPPO para levar o espírito do jogo a audiências globais. Ao longo do último ano, a OPPO lançou também várias parcerias e iniciativas comunitárias ligadas ao futebol em diferentes mercados. Na Indonésia , tornou-se parceira oficial de smartphones da BRI Super League para a temporada 2025–2027, apoiando o desenvolvimento contínuo do futebol no país.

, tornou-se parceira oficial de smartphones da BRI Super League para a temporada 2025–2027, apoiando o desenvolvimento contínuo do futebol no país. Já no México, enquanto patrocinadora oficial do clube Gambeta FC, a OPPO apoiou a academia de formação do clube através da doação de equipamentos, programas de bolsas, organização de torneios, iniciativas de desenvolvimento de talento e recursos de formação profissional. Através destes esforços, a OPPO está a ajudar jogadores de diferentes idades a desenvolver o seu talento e a perseguir o sonho de se tornarem futebolistas profissionais, ao mesmo tempo que continua a apoiar e inspirar uma paixão partilhada pelo futebol em comunidades de todo o mundo. Em maio de 2026, a OPPO Colômbia anunciou o futebolista Luis Díaz como novo embaixador oficial da marca. Como parte da parceria, a OPPO juntou-se à Fundação Luis Díaz para lançar a iniciativa de responsabilidade social "Lucho por Colombia". O programa disponibiliza dispositivos inteligentes e apoio a centros de formação em competências digitais na região colombiana de La Guajira, contribuindo para expandir o acesso à educação digital nas comunidades locais. Através destas colaborações com figuras do futebol, juntamente com outras iniciativas de impacto social e inovação contínua de produto, a OPPO continua a reforçar a ligação às comunidades locais e a expandir a sua presença na América Latina, no âmbito do seu compromisso de longo prazo com a região. Além destas iniciativas sociais e comunitárias, a OPPO lançou também diversos eventos temáticos de futebol que aproximam a marca e os adeptos através de uma paixão comum pelo desporto.

Inspirar jovens criadores e promover a cultura do futebol

Antes da final, a OPPO juntou-se ao Discovery Channel para lançar o Filmmaker Accelerator Program. Com mentoria da Discovery, a iniciativa incentiva jovens criadores a captar histórias diversas através da tecnologia de imagem da OPPO, ajudando a apoiar novos talentos em todo o mundo.

Com a cultura do futebol como um dos temas centrais do programa, a OPPO não apenas capacita a próxima geração de criadores com uma plataforma de expressão, como também enriquece as histórias ligadas ao futebol através destas diferentes perspetivas, levando o espírito do jogo além-fronteiras e aproximando-o de audiências globais.

Como parte do programa, um documentário especial sobre cultura futebolística será lançado a nível mundial no final de junho de 2026.