Apple atualiza firmware dos AirPods Pro 2 e AirPods 4 com grandes novidades

A Apple lançou hoje a atualização de firmware 8A356 para os AirPods Pro 2 (versões Lightning e USB-C) e para os AirPods 4 (com e sem Cancelamento Ativo de Ruído), trazendo suporte às novas funcionalidades do iOS 26, iPadOS 26 e macOS Tahoe 26.

O que há de novo para os AirPods?

A Apple referiu no último evento que muitas das novidades não seriam apenas para os AirPods Pro 3. Assim, os auscultadores passam a oferecer melhor qualidade de áudio em chamadas telefónicas e videochamadas, além de gravação com “qualidade de estúdio” para entrevistas, podcasts e vídeos.

Nos AirPods 4 (apenas no modelo com ANC) e nos AirPods Pro 2, chega agora o recurso Tradução ao Vivo (Live Translation), já com suporte para português do Brasil. Exato, infelizmente a contenda entre a Apple e a UE ainda não permite que esta funcionalidade chegue ao português de Portugal.

Usar a haste dos AirPods como comando para fotografia

Outra novidade é a possibilidade de usar os AirPods como controlo remoto do app Câmara, permitindo tirar fotografias ou iniciar gravações de vídeo. Há também um novo lembrete de carregamento quando a bateria está fraca.

Foi ainda introduzida a opção de pausar automaticamente o áudio quando o utilizador adormece com os AirPods nos ouvidos. Já a função “Manter Áudio nos Auscultadores” assegura que a reprodução continue neles, mesmo quando outros dispositivos, como carros ou colunas, se ligam ao iPhone.

Todas estas funcionalidades também estarão disponíveis nos futuros AirPods Pro 3, que começam a chegar aos utilizadores já na próxima sexta-feira.

Como instalar

A atualização é instalada automaticamente ao colocar os AirPods a carregar perto de um iPhone, iPad ou Mac com Bluetooth ativado e ligado a uma rede Wi-Fi. O processo pode demorar alguns minutos.

Para confirmar se os teus AirPods já estão atualizados, basta ligá-los a um iPhone, iPad ou Mac, aceder a Definições -> Bluetooth e selecionar a opção “Informações” no dispositivo.

Também podem escolher nas Definições logo o vosso modelo de AirPods e entrar na área de gestão dos auscultadores, conforme imagens acima.