Hackers pró-Rússia atacaram aeroportos de Milão e outros sites italianos

Itália foi alvo de uma série de ciberataques neste fim de semana, com hackers a atingirem sites governamentais e infraestruturas críticas, incluindo os aeroportos de Milão. A polícia italiana confirmou os ataques e anunciou o início de uma investigação para apurar os responsáveis ​​e a extensão dos danos.

Entre os alvos, estão o site do Ministério dos Negócios Estrangeiros e os sites dos aeroportos de Milão-Malpensa e Milão-Linate. Os sistemas de transportes das cidades de Siena e Turim também foram afetados, de acordo com Marco Valerio Cervellini, porta-voz da polícia nacional especializada em cibersegurança.

Um grupo de hackers pró-Rússia, conhecido por NoName057(16), reivindicou a autoria dos ataques através de uma mensagem publicada na plataforma Telegram. Este grupo tem um historial de ataques dirigidos a instituições públicas e setores estratégicos de países membros da NATO que têm apoiado a Ucrânia no conflito contra a invasão russa.

Os ataques, classificados como ataques de negação de serviço distribuído (DDoS), visam sobrecarregar os servidores dos sites com tráfego artificial, tornando-os inacessíveis aos utilizadores. Apesar do impacto, as autoridades italianas garantem que os serviços essenciais não foram interrompidos.

No caso dos aeroportos de Milão, um porta-voz da SEA, empresa que gere os aeroportos, afirmou que os voos não foram afetados e que as aplicações móveis continuaram a funcionar normalmente, apesar da indisponibilidade dos sites.

Este incidente realça a crescente ameaça de ciberataques com motivações políticas, especialmente em países que apoiam a Ucrânia. A Itália junta-se a uma lista crescente de nações que têm sido alvo de ataques cibernéticos com origem em hackers da Rússia ou em grupos afiliados, evidenciando a importância da cibersegurança num contexto geopolítico cada vez mais tenso.

As autoridades italianas estão a trabalhar para restaurar os sites afetados e reforçar as medidas de segurança para prevenir futuros ataques. A investigação em curso visa identificar os hackers responsáveis ​​pelos ataques e levar os culpados à justiça.