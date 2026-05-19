Segurança Social: há uma novidade interessante no portal

O portal da Segurança Social passou a permitir a criação de subcontas especializadas no portal online, dando às empresas mais controlo sobre os acessos dos colaboradores e reforçando a segurança na gestão diária.

A novidade permite que cada utilizador tenha permissões ajustadas às suas funções, evitando o uso partilhado da conta principal da empresa.

O que muda no Portal da Segurança Social?

Até agora, muitas empresas acabavam por utilizar os mesmos dados de acesso entre vários colaboradores. Com esta nova funcionalidade, é possível criar subcontas individuais com diferentes níveis de permissão.

Na prática, uma empresa pode definir acessos específicos para:

Recursos Humanos

Gestão de pagamentos

Consulta de informação

Outras tarefas administrativas

Assim, cada colaborador passa a visualizar apenas as áreas necessárias ao seu trabalho.

Para criar uma nova subconta, basta entrar na área reservada do portal da Segurança Social e aceder à secção de Gestão de Acessos. Depois, deve selecionar a opção: “Gerir subcontas de utilizadores”

A partir daí, é possível adicionar novos utilizadores e configurar os respetivos níveis de acesso.

Esta novidade transforma o Portal da Segurança Social numa plataforma mais preparada para a gestão moderna das empresas, com maior foco na segurança digital e no controlo de acessos.