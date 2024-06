Como será o RCS no iOS 18? Há quem já tenha conseguido ver o que a Apple prepara

Mesmo com toda a pressão da Google para trazer as mensagens RCS para o iOS e para o iPhone, a Apple decidiu fazer as coisas ao seu ritmo. Isso levou a que este protocolo só agora vá chegar ao iOS e aos utilizadores do iPhone. Ainda não pode ser testado, mas há já quem tenha visto o que está a ser preparado. Naturalmente que há coisas boas e coisas menos boas.

Como será o RCS no iOS 18?

Depois de muitos meses de negação, a Apple resolveu abraçar o RCS no iOS. Não abdicará do seu serviço de mensagens, mas trará este extra para o iPhone, como alternativa às SMS e para permitir uma melhor comunicação com os smartphones Android.

Com a apresentação do iOS 18, a Apple mostrou, de forma tímida, esta chegada e abriu as portas para o seu futuro no iPhone. Também com a primeira versão deste novo sistema, dedicada aos programadores, o suporte ao RCS começa a ser criado, ainda sem ser disponibilizado aos utilizadores.

Há quem já tenha conseguido ver

Ainda assim, o utilizador do X @dhinakg conseguiu ter acesso a este código e testou já o que está disponível pela Apple. Testou e mostrou como será o suporte para as mensagens multiplataforma entre o iPhone e dispositivos Android.

As primeiras imagens revelam que a implementação do RCS pela Apple incluirá recursos como indicadores do estado da entrega e transferências de ficheiros. Outro detalhe também visto mostra que os textos que não são do iMessage vão continuar a aparecer numa bolha verde. No entanto, alguns recursos principais estão ausentes nesta versão inicial.

And so do file transfers! pic.twitter.com/jnmDO60ddC — Dhinak G (@dhinakg) June 16, 2024

Apple tem trabalho a fazer no iPhone

Por exemplo, faltam os recibos de leitura em conversas de grupo e a capacidade de reagir a mensagens de utilizadores do Android. Não se sabe se será adicionado depois. Além disso, não há criptografia de ponta a ponta para mensagens trocadas entre dispositivos Android e o iPhone. A Apple indicou que usaria o RCS Universal Profile, que não possui criptografia ponta a ponta, ao contrário da implementação Jive da Google.

Embora esta versão mostre progressos, fica claro serem necessários desenvolvimentos antes que o suporte do RCS seja concretizado. A ausência de recursos como as confirmações de leitura, reações a mensagens e criptografia de ponta a ponta destaca os desafios que permanecem na criação de um serviço de mensagens perfeitas entre o iOS e o Android.