“Leapmotor International”: sociedade com a Stellantis será lançada em breve

A parceria entre a chinesa Leapmotor e a ocidental Stellantis já havia sido anunciada. Contudo, agora, sabe-se que a sociedade deverá ser confirmada sob o nome "Leapmotor International" e ser lançada, em breve, na China.

A Leapmotor ainda não tem, por cá, a relevância que outros nomes chineses já conseguiram conquistar. Contudo, pela importância da sua atividade no mercado doméstico - produção de carros 100% elétricos, com foco na autonomia -, conquistou a Stellantis, que fechou um acordo estratégico com a startup, recentemente.

Outrora crítico dos carros elétricos chineses, Carlos Tavares estará muito perto de consolidar uma estreita parceria com a Leapmotor. Esta, que assumirá a forma de sociedade, será oficializada cerca de seis meses depois de a Stellantis ter adquirido uma participação de 1,6 mil milhões de dólares da fabricante Leapmotor.

O objetivo da nomeada "Leapmotor International" passará por comercializar globalmente carros elétricos fabricados na China.

Parceria entre Stellantis e Leapmotor perto de ser oficial

Em março de 2024, as duas empresas anunciaram que a sua sociedade tinha sido aprovada, depois de a Stellantis ter obtido autorização regulamentar na China para continuar a sua participação.

O acordo foi o primeiro do género para uma fabricante de automóveis ocidental, pois concedeu à Stellantis direitos exclusivos para fabricar, exportar e vender veículos elétricos da marca chinesa fora do país.

O Electrek confirmou ter recebido informação de que toda a documentação necessária parece ter sido concluída e de que os executivos da Stellantis e da Leapmotor planeiam lançar oficialmente a sociedade, bem como anunciar a sua equipa, já na próxima semana.

Segundo a agência noticiosa chinesa Cailian, o presidente da Leapmotor, Zhu Jiangming, e o diretor-executivo da Stellantis, Carlos Tavares, deverão participar numa conferência de imprensa conjunta na próxima semana, na qual as duas empresas tencionam anunciar o lançamento oficial da chamada "Leapmotor International".

Utilizadores da rede social chinesa Weibo afirmaram que as parceiras já estabeleceram planos para a produção de veículos elétricos da Leapmotor na Europa, mais especificamente em Itália. Também a Reuters noticiou anteriormente que a produção de veículos elétricos poderia começar nas instalações da Stellantis na Polónia.