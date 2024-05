Hisense renovou a sua gama de televisores e trouxe mais algumas surpresas

A Hisense, uma das principais marcas no campo dos televisores e dos eletrodomésticos no nosso país, está a renovar a sua vasta oferta. Para mostrar o que se prepara para trazer para Portugal, a Hisense apresentou todas as novidades e a renovação da sua gama de televisores e de eletrodomésticos. Houve ainda tempo para conhecer algumas surpresas.

A Hisense apresentou no mercado nacional a nova gama de produtos de imagem e som, eletrodomésticos e climatização, durante o qual a marca aproveitou para fazer um balanço da sua presença no mercado nacional ao longo destes cerca de quatro anos. Este foi dirigido para a imprensa, clientes e parceiros, a multinacional e a marca revelou todas as novidades que trará para o mercado nacional.

A gama de televisões Hisense

Aqui a marca destaca a tecnologia Mini-LED e as grandes polegadas como apostas fortes, que seguem as tendências para o mercado nacional em 2024, assim como soundbars, e as apostas em Laser TV, um mercado em exponencial crescimento.

A gama de eletrodomésticos da marca

Nesta área as novidades vão para a introdução do americano Black Line com ecrã táctil, conectividade e funções que facilitam o dia a dia das famílias (lista de compras, receitas, notas e mensagens, fotografias e muito mais). Também a gama S3 das máquinas de lavar roupa com funções que aumentam a eficiência, reduzem os gastos (de detergente, água e eletricidade) e permitem uma maior conectividade quando fora de casa.

Toda a gama de climatização

O foco está na bomba de água Hi-Water com maior eficiência, economia e fácil de usar, bem como as soluções de climatização Freshmaster, Energy Pro Plus, Comfort e opção de Consola. Várias soluções que se ajustam às diferentes necessidades dos utilizadores, sustentáveis e com especial atenção ao bem-estar e saúde das famílias.

Associado a este leque de produtos, está o crescimento da multinacional. Em Portugal, a Hisense mantém um crescimento assinalável, tendo passado de uma equipa de nove pessoas em 2022 para uma equipa de 19 pessoas em 2023. Em 2024, conta com uma equipa de 21 pessoas. A faturação tem acompanhado este crescimento, tendo fechado o ano de 2023 com 43,6 milhões de euros.

Para 2024 a estratégia da marca está assente no desporto, especificamente no futebol, no UEFA Euro 2024 do qual é patrocinadora oficial, e no desenvolvimento de parcerias que colocam em prol do consumidor campanhas promocionais que oferecem distintas vantagens e benefícios.