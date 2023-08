Crise na TSMC: fornecimento normal de gráficas IA Nvidia volta apenas em 2025

O mundo está extremamente dependente da indústria dos chips e a pandemia da COVID-19 veio clarificar isso mesmo até para aqueles que duvidavam desta realidade. Mas, apesar de tudo parecer estar melhor neste setor, as últimas notícias não são nada animadoras. Isto porque a TSMC está a atravessar uma grave crise que faz com que só consiga normalizar o fornecimento de placas gráficas IA da Nvidia em 2025.

TSMC só normalizará entrega de GPUs IA Nvidia em 2025

Numa altura em que tanto se fala da Inteligência Artificial, há agora uma notícia que está a fazer tremer este setor. De acordo com as últimas informações, a gigante TSMC está a atravessar uma crise e só vai conseguir normalizar o fornecimento de placas gráficas IA da Nvidia em 2025. Portanto, estamos a falar de um período de 1 ano e meio em que este setor ficará significativamente condicionado.

Possivelmente o utilizador comum não está muito preocupado com este colapso na indústria, pois estamos a falar de GPUs profissionais e avançadas destinadas aos sistemas de Inteligência Artificial e estão longe do segmento dos chips domésticos. No entanto, sendo a IA um dos assuntos do momento, e cuja tecnologia está presente em várias áreas do nosso dia a dia, é natural que, de alguma forma, esta escassez possa afetar algumas dinâmicas do utilizador comum.

Este fenómeno acontece dada a corrida desenfreada por placas gráficas IA Nvidia A100 e H100 e as variantes destinadas à China, as A800 e H800, aliada à impossibilidade de conseguir responder a todos os pedidos. Para agravar a situação, nos mercados negros vive-se uma loucura com alguns modelos da H100 a serem vendidas por mais de 70.000 dólares.

Só que o maior entrave está mesmo na indústria, nomeadamente na linha de montagem, pois estes chips são muito mais complexos de produzir e montar, sendo um processo que exige muito mais tempo do que o de um chip doméstico. Para lidar com este problema, a gigante taiwanesa já encomendou novas máquinas de produção para alargar a sua capacidade de fabrico.

Assim, entre outras vozes, Charlie Boyle, vice-presidente e diretor geral da DGX Systems referiu que este não é um problema da Nvidia, mas sim da TSMC pela sua parca capacidade de empacotar CoWoS 2.5D, e esta dificuldade foi confirmada neste fim-de-semana pela própria fabricante que afirmou então que "não poderemos voltar a um abastecimento normal por cerca de um ano e meio ou mais".

Resta-nos aguardar para perceber em concreto o impacto e as implicações que esta crise nos chips da potência de Taiwan terão no mercado IA, assim como noutros segmentos que já abraçaram esta tecnologia avançada.