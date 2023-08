Brinquedos sexuais podem trazer riscos para a saúde

Cientistas alertam para o facto de a maioria dos brinquedos sexuais no mercado não ter sido devidamente avaliados quanto aos riscos para a saúde. Segundo a investigação, os materiais usados podem ser tóxicos ou receberem regulamentação desajustada, como a que regulamenta os brinquedos infantis.

Brinquedos sexuais podem danificar o fígado, os rins, os pulmões...

Os vibradores e as esferas, feitos de plástico, silicone, borracha ou látex, são concebidos para interagir com algumas das membranas mais sensíveis do corpo humano, e estes tecidos podem absorver rapidamente substâncias químicas.

No entanto, em experiências recentes na Universidade de Duke, os investigadores descobriram que quatro brinquedos sexuais diferentes, incluindo brinquedos anais, missangas, vibradores duplos e vibradores externos, libertam fragmentos de nanoplástico quando são friccionados e raspados mecanicamente.

Além disso, verificou-se que todos estes brinquedos sexuais continham ftalatos, um grupo de substâncias químicas muito utilizadas que podem ser prejudiciais para a saúde humana. Em concentrações suficientemente elevadas, são conhecidos por danificar o fígado, os rins, os pulmões e até o sistema reprodutor.

A concentração de ftalatos encontrada na atual análise excede os regulamentos dos EUA e as normas da UE para brinquedos de criança. Não se sabe o que estes químicos estão a fazer à saúde dos adultos.

Regulamentação não pormenoriza uso em zonas íntimas

Embora os estudos demonstrem que as crianças pequenas podem absorver ftalatos quando colocam objetos na boca, não é claro se os adultos também podem absorver estes químicos quando utilizam brinquedos sexuais em tecidos permeáveis.

O tipo de abrasão mecânica recriada na experiência atual não é necessariamente equivalente à forma como os brinquedos sexuais são utilizados no quarto de dormir. Mas os resultados representam o pior cenário possível que precisa de ser investigado mais aprofundadamente. Especialmente porque muitos produtos de brinquedos sexuais afirmam ser seguros quando não foi efetuada qualquer investigação nesse sentido.

Um brinquedo sexual do estudo, por exemplo, foi incorretamente anunciado como "sem ftalatos", embora não o fosse. Outro brinquedo foi embalado e vendido como uma "prenda de brincadeira que não se destina a uma utilização segura". No entanto, do outro lado da caixa, também afirmava ser "seguro para o corpo".

Afirmar que um produto sexual específico é "seguro" cria uma falsa sensação de segurança para os consumidores e impede-os de fazer escolhas informadas. A toxicidade potencial dos brinquedos sexuais "não é suficientemente compreendida, comunicada ou gerida", afirmam os autores do estudo.

Vibradores são cada vez mais o "melhor amigo delas e deles"

Atualmente, os vibradores são utilizados por quase 50% dos homens heterossexuais nos EUA e mais de 50% das mulheres heterossexuais. Entre a comunidade LGBTQ, estas taxas são ainda mais elevadas. Cerca de 71% das mulheres lésbicas nos EUA dizem usar brinquedos sexuais, enquanto quase 80% das mulheres bissexuais e dos homens gays ou bissexuais dizem o mesmo.

À medida que a procura destes produtos aumenta, cientistas e ativistas preocupados apelam aos reguladores governamentais para que abordem diretamente os potenciais riscos para a saúde dos brinquedos sexuais e para que apliquem transparência e regulamentos rigorosos aos produtos íntimos.

Atualmente, a Comissão de Segurança dos Produtos de Consumo dos EUA não impõe requisitos de rotulagem nem invoca normas de materiais para os brinquedos sexuais.

Embora seja muito cedo para dizer quão perigosos são estes produtos químicos, o facto de não terem sido testados quanto à segurança das partes mais íntimas do nosso corpo é preocupante.

Alguns dos ftalatos identificados nas nossas experiências foram observados em simultâneo com complicações graves de fertilidade ou perda de fertilidade em roedores em concentrações elevadas. Embora a causalidade possa não ter sido demonstrada, a correlação é suficientemente preocupante para justificar uma investigação mais aprofundada.

Escrevem os autores do estudo.