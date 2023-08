As tecnologias têm aumentado o interesse das pessoas nos assuntos astronómicos. Sabemos hoje mais sobre o universo, sobre a nossa vizinhança galáctica, sobre os planetas que fazem parte do nossos sistemas solar e sobre uma variedade de outros assuntos ao redor do cosmos. Contudo, se lhe perguntar, assim para uma resposta rápida, qual é o planeta maios próximo da Terra, será que sabe?

Mais perto da Terra? Uns dizem Marte, outros Vénus... será algum destes?

Sim, a resposta parece fácil, contudo, recentemente, tem havido alguma confusão sobre qual dos planetas do Sistema Solar está mais próximo da Terra. Calma, a ordem dos planetas no Sistema Solar, em direção ao exterior a partir do Sol, não mudou. Mas nem sempre, visualmente falando, recebemos a informação mais correta.

A Terra tem Vénus como o planeta mais próximo para dentro, em direção ao Sol, e Marte como o planeta mais próximo para fora do Sol. Destes dois, Vénus aproxima-se mais da Terra do que Marte nas suas respetivas aproximações. Por isso, continua a ser correto dizer que Vénus se aproxima mais da Terra do que qualquer outro planeta.

A confusão surge quando falamos da distância média entre os planetas.

Qual? Mercúrio? Não é possível!! Ou Será?

Ora, Mercúrio, estando mais próximo do Sol do que Vénus, orbita o Sol mais rapidamente do que o nosso vizinho "mais próximo". Além disso, a maior distância de Mercúrio à Terra (quando está no lado oposto do Sol) é muito menor do que a maior distância alcançada por Vénus.

Estes factos significam que, se calcularmos a média da distância entre a Terra e estes dois planetas, Mercúrio está, em média, mais próximo da Terra. Acontece que Vénus está, em média, a 1,14 unidades astronómicas (UA) da Terra, mas Mercúrio está, em média, a apenas 1,04 UA da Terra. Uma UA é uma unidade de comprimento igual à distância média entre a Terra e o Sol.

A análise recente mostrou que, para dois corpos com órbitas aproximadamente concêntricas e circulares no mesmo plano, a distância média entre os dois corpos diminui à medida que o raio da órbita interior diminui.

Este facto parece ser contra-intuitivo. O que isto significa é que Mercúrio não só é o planeta mais próximo, em média, da Terra, como também é o vizinho mais próximo, em média, de cada um dos outros sete planetas do Sistema Solar!

Pois é, afinal nenhum dos que tinha apostado as ficha estava certo, verdade? Bom, mas há sempre a desculpa que não falamos na distância média.