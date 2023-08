Alfândega da China apreende centenas de CPUs Intel, SSDs e memórias RAM

Com alguma frequência chegam notícias de pessoas que tentam, de forma ilegal, entrar com determinados equipamentos tecnológicos nalguns países. E a China é um dos destinos mais atrativos para tal, devido às restrições impostas pelos Estados Unidos da América, mas não só. Recentemente aconteceu mais um episódio onde centenas de CPUs da Intel, SSDs e memórias RAM foram intercetados pelas autoridades da alfândega chinesa.

China apreende centenas de CPUs, SSDs e memórias RAM

Às várias notícias sobre apreensões em alfândegas junta-se agora uma nova sobre a descoberta de centenas de processadores Intel, cartões SSDs e memórias RAM que tentavam entrar ilegalmente em território chinês. Em concreto, a alfândega da China conseguiu detetar e apreender um total de 1.747 peças de hardware contrabandeadas. Ao todo foram 837 processadores Intel, 900 memórias RAM da Corsair e 10 SSDs da Kingston.

A descoberta aconteceu no dia 28 de julho e as autoridades alfandegárias detetaram os equipamentos dentro de um compartimento escondido num autocarro que fazia o trajeto da fronteira Macau-Guangdong.

Para além das restrições dos EUA, esta situação acaba por acontecer muito devido ao facto de nalgumas regiões, como Hong Kong e Macau, os equipamentos terem uma taxa adicional de 0% e, desta forma, muitas pessoas tentam a sorte ao comprar os produtos nesses locais para os levaram 'pela porta do cavalo' para outros pontos da China onde os impostos são mais pesados, com uma taxa de 13%.

Mas como a necessidade aguça o engenho, a alfândega chinesa já está mais do que preparada para detetar estas situações e são várias as notícias sobre milhares de apreensões de equipamentos tecnológicos ao longo dos anos. Ainda no mês de maio foram descobertas 70 placas gráficas dentro de uma carga de lagostas vivas e em abril foram apreendidos 508.000 componentes que tentavam entrar ilegalmente no país asiático. E ao longo de todas estas apreensões, verifica-se que os processadores Intel são dos produtos mais frequentemente contrabandeados.