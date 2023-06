Spot, o cão robô da Boston Dynamics “abriu a porta e saiu”

O famoso robô da Boston Dynamics recebeu agora uma atualização que lhe dá uma utilidade sem precedentes. Na verdade, passa ser um funcionário com ferramentas únicas para servir nas mais diversas operações. Irá abrir portas, patrulhar instalações, avaliar estruturas e até detetar alterações de temperatura ou fugas. Mas há mais e a empresa explica detalhadamente o que acrescentou de novo no Spot.

Spot está cada vez mais "inteligente e útil"

Disponível para compra desde 2020, o robô de quatro patas da Boston Dynamics, Spot, tem sido utilizado principalmente como uma ferramenta autónoma de inspeção e exploração.

Agora, a empresa revelou várias atualizações para o Spot que irão melhorar ainda mais a sua capacidade de realizar esses tipos de tarefas, incluindo finalmente ser capaz de usar alças para abrir portas sozinho.

De acordo com a Boston Dynamics, existem atualmente mais de 1.000 robôs Spot em utilização ativa em todo o mundo, em mais de 35 países. Contudo, com as novas atualizações do robô anunciadas agora, a sua versatilidade poderá expandir consideravelmente a sua adoção.

Segundo os responsáveis da Boston Dynamics, o robô está agora fácil e seguro de utilizar, e muito melhor a navegar numa gama mais vasta de terrenos difíceis.

A maior parte das atualizações irá agradar aqueles que confiam no Spot para inspeções de rotina em ambientes industriais. O robô recebeu um novo software que permite ao Spot não só tirar fotografias de medidores analógicos, como um mostrador de pressão, mas também fazer as suas próprias leituras utilizando a visão por computador. Além disso, a máquina poderá agora partilhar os dados recolhidos sem a necessidade de um operador humano para ler as imagens captadas remotamente.

Por fim, embora a Boston Dynamics tenha demonstrado anteriormente que o Spot utiliza um braço articulado e um acessório de mão para abrir portas, esta é uma funcionalidade que tem dependido de um operador humano que utiliza um controlo remoto para manipular o braço. Isto significa que, para que o Spot patrulhe uma instalação de forma autónoma, ainda precisa de um operador humano a monitorizar o seu progresso para ajudar com as portas remotamente, ou que essas portas sejam intencionalmente deixadas abertas, o que nem sempre é uma opção.

Spot vai ter um braço para "abrir as portas"

Em breve, a Boston Dynamics irá equipar os Spots de todo o mundo com o acessório de braço articulado para abrirem e navegarem sozinhos pelas portas, embora esteja a ser introduzido inicialmente como uma funcionalidade beta, enquanto o robô ainda aprende a dominar essa capacidade específica.

A capacidade do Spot para monitorizar temperaturas utilizando câmaras térmicas também está a ser melhorada, incluindo notificações quando o equipamento está a ficar demasiado quente ou demasiado frio para além de um intervalo predefinido.

Além disso, o novo equipamento fornece imagens acústicas utilizando uma carga útil de monitorização de som que pode detetar automaticamente fugas invisíveis de ar e gás em sistemas que funcionam sob alta pressão. O Spot não pode atuar quando surge um problema, mas pode ajudar a detetar problemas numa fase inicial através de patrulhas de manutenção regulares, permitindo que pequenos problemas sejam resolvidos antes de se tornarem catastróficos.

Embora o Spot tenha sido concebido para substituir 24 horas por dia os inspetores humanos, em muitas situações, o robô continua a operar ao lado de humanos que fazem outros trabalhos. Como tal, a Boston Dynamics introduziu um novo sistema de aviso sonoro e visual para ajudar a dar a conhecer a sua presença e para facilitar a compreensão do que o robô está a fazer.

Para além de um sinal sonoro e de um altifalante, o Spot vem agora com cinco luzes de aviso. Estas piscam a verde durante o funcionamento normal, piscam a âmbar quando as pessoas devem ter mais cuidado à sua volta, como quando o Spot está a subir escadas ou a atravessar um cruzamento movimentado numa instalação e piscam a branco quando está a fazer leituras para uma inspeção.

O Spot também está a ser atualizado com um botão físico de paragem de emergência na parte de trás, que anteriormente só era acessível como uma funcionalidade de software por operadores remotos. O interruptor fará com que o robô pare tudo o que está a fazer, caia no chão e acenda luzes de aviso vermelhas.

Para tornar o robô de quatro patas ainda melhor na navegação autónoma numa variedade de terrenos e superfícies, a capacidade do Spot de equilíbrio para se recuperar em deslize foi melhorada. Ao atravessar pisos molhados e escorregadios, foi também introduzido um novo andar rastejante, em que o robô avança lentamente, limitado a um movimento de uma perna de cada vez, enquanto baixa o corpo para mais perto do chão para melhorar o seu equilíbrio.