AMD remove marca de “Taiwan” dos seus CPUs, mas diz que a culpa não é da China

Ao conflito entre os Estados Unidos e a China, junta-se também a tensão entre o país chinês e Taiwan, o qual não é reconhecido por muitos chineses como nação independente. Recentemente a marca AMD retirou dos seus processadores Ryzen a inscrição "Diffused in Taiwan", contudo garante que a China não teve nada a ver com o assunto.

AMD remove a marca de "Taiwan" dos seus CPUs Ryzen

As eleições recentes em Taiwan elegeram um candidato a favor da independência da China, o que certamente irá trazer novidades e desenvolvimentos entre as duas potências. Curiosamente, as mais recentes notícias indicam que a AMD removeu a inscrição de "Diffused in Taiwan" dos seus processadores Ryzen, mas garante que tal nada tem a ver com o governo chinês.

Essa marca vem inscrita na parte metálica exterior do processador, local onde existem outras informações que nos dão mais dados sobre determinado chip, como o número do modelo e o local onde o componente foi fabricado. Mas a fabricante norte-americana decidiu agora retirar a menção ao fabrico em Taiwan, mantendo outros dados como, por exemplo, "Made in Malaysia", como é o caso dos seus processadores Ryzen.

A revelação foi feita pelo canal @MEGAsizeGPU na rede social X, onde se podem ver duas imagens dos CPUs AMD Ryzen 7000, uma com a inscrição "Diffused in Taiwan" e a outra onde o chip já não tem essa mesma marca.

No entanto, embora a imagem apenas seja referente aos processadores Ryzen 7000, as recentes declarações da AMD ao canal Tom's Hardware indicam que esta mudança vai afetar todos os modelos dos seus CPUs. Esta decisão, segundo a marca, vai ser aplicada nos seus CPUs e APUs e é uma forma destes produtos se alinharem com o processo de rotulagem de outros equipamentos.

Em nenhum momento é mencionada a mão da China na eliminação desta marca, mas as dúvidas ficam no ar.