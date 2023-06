Apesar de todos os apelos e alertas da Google, a Apple parece não querer saber da comunicação dos utilizadores do iPhone com o mundo Android. O iOS 17 veio mostrar isso novamente, com muitas novidades a trazerem novos problemas para estas mensagens de grupo.

Há novidades para as mensagens no iPhone

Há muito que a Google tem procurado mostrar à Apple a vantagem de adotar o protocolo RCS e todas as suas funcionalidades. A empresa parece preferir criar um ecossistema que está a alienar toda a concorrência, de tal forma que a deixa fora das funcionalidades que oferece.

Todos conhecem o famoso balão verde, que marca os utilizadores Android numa conversa com utilizadores do iPhone, quer seja direta, quer seja num grupo. Estes grupos até agora não recebiam qualquer uma das muitas funcionalidades únicas, como o editar mensagens, fotos de qualidade elevada e tópicos, com as mensagens a serem mostradas pela ordem que foram enviadas.

Mudanças no iOS 17 não chegam ao Android

Com o iOS 17 a Apple quer mudar isso, ainda que de uma forma que parece estar novamente a deixar os utilizadores do Android para trás. Esta nova versão permite que nas trocas de mensagens de grupo entre o iPhone e o Android muitos dos extras estejam acessíveis.

O problema é que estas apenas vão estar acessíveis para quem tem o balão azul, ou seja, um iPhone. Os restantes vão continuar a ver as mensagens não editadas, surgindo as alterações em novas. Também os tópicos vão ficar fora e surgem acima de tudo com as mensagens misturadas e difíceis de contextualizar.

Apple insiste em focar-se no seu ecossistema

É sem qualquer dúvida uma melhoria importante que a Apple traz no iOS 17 para o iPhone e para as suas mensagens. A única questão é que estas vão apenas servir os seus utilizadores e os seus dispositivos, trazendo ainda mais confusão para quem usar o Android.

A solução é conhecida e está bem identificada. Chama-se RSC e é o protocolo de mensagens que a Apple insiste em não adotar no iPhone e que novamente ficou fora do iOS 17. Rasta saber até quando irá manter esta posição, embora o próprio Tim Cook já tenha revelado não querer mudar.