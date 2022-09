A Google tem há muito tempo o desejo que a Apple integre o RCS no iMessage. Esta união iria criar uma rede verdadeiramente universal e daria a todos a possibilidade de comunicar sem terem de usar os SMS.

Este é um cenário que estará longe de ser uma realidade, por desinteresse da Apple. Tim Cook mostrou agora qual a verdadeira posição da empresa, numa simples resposta a uma questão de um jornalista. Recomendou apenas que este comprasse um iPhone para resolver o seu problema.

A eterna recusa da Apple em ter o RCS da Google

Apesar de poderem comunicar, dos donos do iPhone e de um smartphone Android tem limitações no que enviam e recebem. Se as mensagens de texto fluem sem qualquer problema, a questão está nas imagens e nos vídeos partilhados, que perdem qualidade. Tudo seria mais simples com a utilização do RCS, a evolução natural do SMS, que a Apple ignora há anos.

Este ignorar do protocolo universal da Google com toda a segurança associada não é novo, mas agora parece ter atingido um novo patamar. Foi numa conferência em que Tim Cook participou que ficou clara a posição da Apple. Ao ser questionado sobre o RCS no iMessage,

"I don't hear our users asking that we put a lot of energy" into RCS, says Tim Cook in response to a question at Code. "I would love to convert you to an iPhone."



"I can't send my mom certain videos," says the questioner.



"Buy your mom an iPhone," says Tim. — nilay patel (@reckless) September 8, 2022

Tim Cook foi rápido a dar uma resposta da Apple

Em primeiro lugar revelou que não existe uma procura elevada dos seus utilizadores por essa funcionalidade. Como tal, a Apple não irá investir as suas energias na sua integração do RCS no iMessage. O curioso veio depois, com Tim Cook a dizer que gostava de converter o jornalista para usar um iPhone.

Ainda mais interessante e direta, foi a resposta seguinte de Tim Cook. O mesmo jornalista revelou que não conseguia enviar alguns vídeos para a sua mãe, por esta usar um Android da Google. As palavras do CEO da Apple foram imediatas e disse "compre um iPhone para a sua mãe".

Utilizadores devem preferir usar o iMessage

Estas respostas do CEO da Apple mostram de forma clara a posição da empresa para o futuro. Esta não deverá trazer o RCS para o iMessage, mesmo com a campanha da Google para sensibilizar os utilizadores para a sua utilidade e necessidade, numa tentativa de empurrar a empresa de Tim Cook para este cenário.

A Apple parece estar a agir da mesma forma que o faz em relação a ter o iMessage como um serviço no Android. Já antes essa ideia circulou dentro da empresa, mas os seus responsáveis rapidamente identificaram isto como um problema, ao fazer a ponte com o iPhone e assim mantendo os utilizadores nos smartphones da Google.