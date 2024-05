Os smartphones chegam-nos repletos de tecnologia e, aos mais desatentos, podem escapar novidades. Estando muitas delas presentes no sentido de melhorar a experiência de utilização, importa conhecê-las. Se é utilizador do iPhone, ative esta funcionalidade.

A funcionalidade não é nova, mas pode ter-lhe escapado, caso não seja daqueles utilizadores que confirma tudo o que uma nova atualização traz para o dispositivo. Esta pode ser particularmente relevante, caso os seus olhos acusem demasiado tempo de ecrã e o desconforto depois de algum scroll seja notório.

A Apple oferece, por via das Definições, a possibilidade de controlar a distância a que o utilizador está do ecrã. Desta forma, garante que não está demasiado perto, a prejudicar a saúde ocular (ainda mais, pelo menos), sendo assegurada uma distância recomendada.

Para ativar a funcionalidade Distância do ecrã, aceda às Definições > Tempo de ecrã > Distância do ecrã > Continuar > Continuar.

Após ativar a funcionalidade, os sensores do Face ID do dispositivo, iPhone ou iPad, demoram alguns minutos a ficar operacionais. Depois disso, quando estiver com a cara demasiado perto do ecrã, o dispositivo mostrará um pop-up que interrompe o que estiver a fazer no momento, para que se afaste.

Tendo em conta a facilidade com que se encosta o telemóvel à cara, mesmo sem pensar, esta funcionalidade pode ser muito útil, especialmente para os utilizadores que querem reduzir o esforço ocular.

De ressalvar que apesar de muito útil, o recurso pode não ser ideal para os utilizadores que têm dificuldades em ver o conteúdo do ecrã e precisem de o aproximar da cara para ver melhor.

Consulte os modelos de iPhone e iPad compatíveis aqui.