Alguém se lembrou de colocar o iOS numa Nintendo Switch: 20 minutos para arrancar

Um utilizador do X aventurou-se na complexa tarefa de executar o sistema operativo iOS na Nintendo Switch original. O projeto, que consumiu dois dias de trabalho, culminou naquilo que se pode descrever como uma proeza técnica: a emulação de uma compilação completa do iOS diretamente no processador Nvidia Tegra X1 da consola.

O "iPhone" mais lento (e divertido?) do mundo

No mundo da tecnologia, as atenções centram-se frequentemente nos mais recentes lançamentos. Contudo, há quem se dedique a explorar os limites do hardware existente de formas inesperadas. Foi precisamente isto que o utilizador do X PatRyk fez: executar o iOS na Nintendo Switch.

Esta proeza foi alcançada através do QEMU, um conhecido emulador e virtualizador de máquinas open-source, capaz de simular arquiteturas de hardware completamente distintas por via de software.

Mas é crucial alinhar algumas expectativas. O próprio PatRyk não hesita em classificar a sua criação de forma humorística, mas realista:

Perdi a cabeça (e 2 dias da minha vida a instalar isto). Eis o "iPhone" mais lento do mundo.

A experiência de utilização está longe de ser fluida: o sistema demora mais de 20 minutos a arrancar, ocorrem "kernel panics" com frequência e a abertura de aplicações é impossível - resultam sempre em "timeouts" e "crashes".

A pergunta inevitável sobre correr o iOS numa Nintendo Switch: porquê?

Perante um resultado tão impraticável, a questão impõe-se: qual o propósito? A resposta, aparentemente, reside no puro prazer da descoberta. Como o próprio PatRyk referiu na sua publicação, a principal motivação parece ter sido a diversão e a curiosidade inerente ao processo.

Embora a utilidade prática seja nula, o simples facto de o sistema operativo arrancar é, por si só, um feito notável. É importante recordar que o iOS é notoriamente resistente a execuções fora do ecossistema de hardware da Apple.

Este projeto serve como uma intrigante prova de conceito e um excelente pretexto para afirmar que se conseguiu arrancar o iOS numa consola da Nintendo. Tecnicamente, a iniciativa apoia-se nos esforços de emulação Apple Silicon do QEMU, um projeto mais amplo que permite a execução de sistemas operativos da Apple baseados em ARM em ambientes virtualizados.

