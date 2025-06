watchOS 26 permite utilizar os botões da Central de controlo a partir do iPhone

O sistema operativo watchOS 26 permite, pela primeira vez, que o Apple Watch utilize os comandos da Central de controlo do iPhone emparelhado. Vamos ver o que se pode fazer agora.

iOS 26 e watchOS 26 trazem mais utilidade ao Apple Watch

Para além de um novo visual com a linguagem de design Liquid Glass da Apple, o watchOS 26 permite que os programadores criem controlos personalizados para a Central de controlo integrada.

Por exemplo, uma aplicação como o Dark Noise pode trazer um botão personalizado para permitir que os proprietários do Apple Watch ativem ou desativem uma paisagem sonora para dormir na Central de controlo do watchOS.

Conforme observado no nosso resumo WWDC25, watchOS 26 também permite que os proprietários do Apple Watch adicionem quase qualquer controlo da galeria da Central de controlo no iPhone emparelhado à Central de controlo no seu pulso, atribua-o ao botão Ação no Apple Watch Ultra ou faça com que ele apareça automaticamente quando necessário no widget Smart Stack (Pilha inteligente).

watchOS 26: Central de controlo alterna a partir do seu iPhone

As pessoas podem adicionar os controlos da sua aplicação iPhone aos espaços do sistema no Apple Watch, mesmo que não tenham uma aplicação Watch.

Explica a Apple num vídeo da época da WWDC25, intitulado O que há de novo no watchOS 26”.

Estes controlos estão automaticamente disponíveis no seu Apple Watch.

O melhor é que os programadores não precisam de reconstruir os controlos existentes no iPhone para o Apple Watch, eles simplesmente funcionam.

Os controlos do iPhone ativados no Apple Watch executam ações subjacentes no telemóvel e não no relógio. É possível utilizar os controlos do iPhone no Apple Watch mesmo sem uma aplicação watchOS nativa instalada.

A Apple refere que alguns controlos do iPhone não estão disponíveis no relógio.

Uma vez que a ação é executada no iPhone, os controlos cujas ações estão em primeiro plano na aplicação iPhone não aparecem no Apple Watch.

Afirma a Apple.

E se um programador já tiver uma aplicação Apple Watch nativa, pode criar controlos nativos utilizando a mesma API para criar controlos para iPhone e iPad. Estes controlos nativos do Apple Watch executam ações atribuídas diretamente no relógio.

E como podemos fazer para testar?

Para testar estas funcionalidades em ação, siga os passos dos nossos tutoriais para instalar a versão beta de programador do iOS 26 no iPhone e a versão beta de programador do watchOS 26 no Apple Watch.

É necessário ser um membro do Apple Developer Program para instalar as versões beta de programador.

O público em geral pode experimentar os próximos sistemas operativos da Apple em julho através do Apple Beta Software Program em beta.apple.com.

watchOS 26: Controlos, widgets e atividades ao vivo

Resumindo, o watchOS 26 traz uma Central de controlo personalizável com controlos do iPhone, controlos nativos de aplicações Apple Watch de terceiros compatíveis e widgets configuráveis.

Tal como num iPhone, pode segurar num widget como o Tempo para revelar opções ocultas, como encadear a cidade atual.

A Pilha inteligente (Smart Stack) no watchOS 26 suporta controlos (do iPhone emparelhado e de aplicações nativas do relógio), bem como widgets e atividades em direto.

Além disso, o watchOS 26 apresenta sugestões de treino no widget Smart Stack com base na sua rotina de fitness, e pode tocar-lhe para começar rapidamente o seu treino.

Diferença entre controlos, widgets e atividades em tempo real

Qual é a diferença entre controlos, widgets e atividades em tempo real? Todos eles executam ações rápidas sem abrir uma aplicação, por isso, qual é a diferença entre eles?

Os controlos destinam-se a executar uma única ação, como ativar o Wi-Fi ou alterar uma definição numa aplicação.

Os widgets, por outro lado, apresentam informações ao longo do dia, como a previsão meteorológica. E, por último, mas não menos importante, as atividades em direto trazem atualizações em tempo real para eventos com um início e um fim claros, como atualizações de entregas ou o progresso de um evento desportivo, ou de um voo de uma companhia aérea.