A corrida ao espaço voltou a estar ativa, com os EUA a quererem voltar à Lua. A conhecida missão Artemis irá tratar desta vontade, mas para isso precisam de algum equipamento essencial, muito para lá nave e do módulo lunar que tratará de colocar os astronautas no nosso satélite natural.

Depois de alguns problemas com os testes da missão Artemis, a NASA assumiu agora um novo compromisso para esta viagem. A agência americana escolheu finalmente os fatos que os astronautas a missão Artemis vão usar na viagem à Lua.

A missão que irá colocar novamente humanos na Lua em 2040 está já a ser preparada há algum tempo. Para além de toda a logística que foi sendo preparada, os testes reais estão prestes a ser iniciados, como se tem acompanhado nas últimas semanas, infelizmente com um nível de sucesso abaixo do esperado.

Ainda assim, a NASA revelou agora que tomou mais uma decisão essencial para a missão Artemis. Escolheu a empresa que irá fabricar os fatos que os astronautas vão usar nos passeios lunares. Será a Axiom Space a fornecer este equipamento essencial e que será usado num ambiente bem hostil.

Today Axiom was awarded @NASA’s first task order to build the next-generation spacesuit!



We look forward to providing our space pioneers with advanced tools needed to further humanity’s permanent expansion off the planet.



