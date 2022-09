Com constantes melhorias no Android, a Google procura dar ao seu sistema operativo as melhores ferramentas que os utilizadores precisam. Estas melhorias tornam o sistema mais simples e mais rápido de usar, muitas vezes entre diferentes plataformas.

É neste contexto que se enquadram as mais recentes novidades que a gigante das pesquisas agora anunciou. São todas para o Android e vão mudar a forma como os utilizadores usam este sistema, quer seja num smartphone, num tablet ou até num Chromebook.

Há mais novidades para melhorar o Android

De forma constante, a Google prepara novidades para o seu sistema operativo dedicado aos smartphones e aos tablets. São novidades importantes e que melhoram esta proposta, preparando-a para funcionar em novos cenários e melhorando os atuais.

É assim que vemos surgir uma novidade no Nearby Share. Este sistema de partilha de ficheiros foi atualizado e ganhou novas funcionalidades, em especial no que toca à integração entre os diferentes dispositivos de cada utilizador, tornado este processo mais simples e, principalmente, automatizado.

Funcionalidades de partilhas nos dispositivos

Quando esta atualização chegar, e depois do utilizador ativar esta nova opção de aceitação automática de ficheiros, tudo fica pronto a ser usado de imediato. O processo será simples e quando o Nearby Share for ativo, o utilizador verá os seus dispositivos. Ao enviar um ficheiro para lá, estes são aceites automaticamente e ficam acessíveis.

No mesmo lote de novidades, a Google resolveu também melhorar algumas das funcionalidades dedicadas à acessibilidade. Aqui destaca-se as conhecidas notificações de sons, criadas para detetar alarmes e outros alertas sonoros para os utilizadores com limitações.

Google alargou ainda mais a oferta para todos

Quando a novidade chegar, e para além dos sons já associados a este serviço, os utilizadores vão poder associar os seus. Assim, e com uma simples recolha sonora, podem ser adicionados novos alertas, de novos equipamentos ou situações específicas para cada um.

No lote de novidades reveladas para os próximos tempos constam ainda novos widgets, para os tablets, formas de ver vídeos e outros conteúdos partilhados entre utilizadores e algumas novidades exclusivas para o Wear OS 3 e os smartphones das marcas que usam este sistema.