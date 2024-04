Um novo bug no Android Auto está a obrigar toda a gente a usar o Google Maps

Sendo uma das soluções mais usadas, o Android Auto é essencial para muitos condutores que circulam nas estradas. Esta solução da Google assenta em algumas apps, que os utilizadores se habituaram a usar. Agora, um novo bug no Android Auto parece estar a obrigar os utilizadores a usarem o Google Maps e não o Waze e outras apps dedicadas.

Há um novo bug no Android Auto

Apesar de toda a atenção da Google para o Android Auto, este serviço não tem estado livre de problemas e de bugs anormais. Estes são normalmente tratados pela Google, mas muitas vezes demoram muito tempo a estarem resolvidos e longe de impedir uma utilização normal pelos condutores.

Estas situações têm sido repetidas ao longo dos últimos meses, mas agora voltam a estar na ordem do dia. Um novo bug está a ser relatado por muitos utilizadores do Android Auto e parecem obrigar os utilizadores a usarem o Google Maps, contrariando as opções definidas.

Google Maps passa a ser a app usada

Do que é relatado, contra qualquer comando dos condutores, o Google Maps acaba por ser usado. Isto acontece, naturalmente, sempre que o Assistente Google é usado para ser obtida uma direção ou para ser dado um comando associado à condução no Android Auto.

Quer seja o Waze ou outras apps de navegação no Android Auto, todos os comandos de voz são encaminhados para o Google Maps. A única maneira de resolver o problema, segundo os relatos de alguns utilizadores, é desabilitar totalmente o Google Maps nos seus smartphones.

Falha parece estar no Assistente da Google

Esta situação poderá estar prestes a ser resolvida pela Google e parece ter uma origem que nada tem a ver com o Google Maps. Alguns utilizadores afetados afirmam que a versão 15.13.46.28 da app Google, associada ao Assistente Google, restaurou a funcionalidade que estava sem funcionar.

Não existe ainda qualquer indicação ou posição da gigante das pesquisas, quer para o problema, quer para a sua aparente solução. Esta é mais uma situação anornal do Android Auto, que desta vez parecia beneficiar o Google Maps e não outra qualquer app presente.