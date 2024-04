Quase seis meses depois, Paddy Cosgrave volta a ser CEO da Web Summit

Em outubro, Patrick "Paddy" Cosgrave, cofundador da Web Summit, anunciou a demissão do cargo de diretor-executivo. Agora, menos de seis meses depois, Paddy partilhou que irá regressar à liderança daquela que é, atualmente, a maior conferência tecnológica da Europa.

Após ter feito declarações sobre a guerra no Médio Oriente, Paddy Cosgrave viu a edição de 2023 da Web Summit ser boicotada por Israel e assistiu a uma série de desistências de peso, como a Google, Meta e Amazon. Toda essa pressão resultou no abandono do cargo pelo então CEO.

Na altura, em outubro de 2023, foi inclusivamente criada uma hashtag, #CancelWebSummit, por via da qual foram tecidas duras críticas ao executivo.

Cerca de seis meses depois de ter abandonado a posição de diretor-executivo, Paddy Cosgrave anunciou, através do X, o seu regresso ao cargo.

Na mesma publicação, Paddy partilhou que esta foi a primeira vez que se desligou do trabalho em 15 anos e que a saída da Web Summit, enquanto CEO, permitiu-lhe pensar o evento.

Aproveitei para me reconectar com velhos amigos da Web Summit e ouvi o que eles tinham a dizer e o que queriam da Web Summit. Alguns avanços tecnológicos incríveis, relações, parcerias e empresas cresceram a partir dos nossos eventos e quero continuar a proporcionar isso. Na verdade, quero potencializar esta missão para construir comunidades ainda mais fortes dentro da Web Summit.

Disse Paddy Cosgrave, através da publicação no X, onde partilhou, também, o seu trailer favorito da Web Summit.

A maior conferência tecnológica da Europa regressa este ano a Lisboa, entre os dias 11 e 14 de novembro, visando explorar "where the future goes to be born".