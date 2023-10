Paddy Cosgrave abandona liderança da Web Summit

Patrick "Paddy" Cosgrave, co-fundador da Web Summit, evento que se tornou na maior conferência da Europa em tecnologias, vai demitir-se depois das declarações polémicas sobre Israel terem levado várias tecnológicas a abandonar o evento. Boicote de Israel ao evento e as várias desistências, como a Amazon, Meta ou Google terão obrigado Paddy e abandonar o cargo.

Segundo informações do jornal Irish Independent, o CEO da Web Summit, Paddy Cosgrave, deixa a liderança do evento tecnológico. A decisão surge após declarações polémicas sobre Israel e o conflito com o Hamas.

Infelizmente, os meus comentários pessoais tornaram-se uma distração do evento, da nossa equipa, dos nossos patrocinadores, das nossas startups e das pessoas que assistem. Peço mais uma vez sinceras desculpas por qualquer dano que tenha causado."

Disse Paddy Cosgrave.

Um porta-voz do Web Summit confirmou que irão nomear um novo CEO o mais rapidamente possível e que o Web Summit 2023 em Lisboa decorrerá conforme planeado.

Num discurso dirigido aos funcionários ontem, o Cosgrave disse:

Lamento sinceramente. As minhas acções colocaram muitos de vós numa situação em que receberam as mensagens mais odiosas e ofensivas que penso que qualquer pessoa pode receber.

Entretanto, os funcionários da Web Summit foram informados pelos executivos de que os seus empregos não estão atualmente ameaçados devido ao boicote crescente das grandes empresas de tecnologia ao evento.

Web Summit: Meta, Google, Amazon, Intel e a Siemens não vão...

Uma publicação de Cosgrave recebeu largas críticas, tendo sido criada a hashtag #CancelWebSummit. Do que se sabe, houve parceiros, como Keith Rabois, da Founders Fund, e David Stark, da GroundUPVC, a anunciar que se vão afastar do diretor-executivo do evento.

A última empresa a informar que vai desistir é a Amazon. Além desta, também a Meta e a Google já tinham confirmado à Bloomberg que não iriam participar no evento, assim como a Intel e a Siemens.

​​​​​​​​A Web Summit 2023 regressa a Lisboa de 13 a 16​ de novembro, na Altice Arena & Fil, o evento ​que reúne mais de 70.000 empresas que estão na vanguarda da indústria de tecnologia.

Trata-se de um dos mais importantes eventos mundiais de tecnologia, empreendedorismo e inovação. Depois da passagem para o digital em 2020, Lisboa volta a acolher a Web Summit e, por esse motivo, vai receber milhares de pessoas de diferentes países do mundo.