Cuidado, Elon Musk! Bill Gates juntou-se à corrida espacial

Bill Gates e Elon Musk estiveram perto de colaborar, mas a natureza explosiva de Musk destruiu completamente a sua relação. Agora, o fundador da Microsoft e outros acionistas investiram 100 milhões de dólares para impulsionar o programa espacial Nova da Stoke Space, uma startup aeroespacial que poderá ser concorrente da SpaceX de Elon Musk.

A diferença de opinião notória na tentativa de colaboração dos dois milionários pode ter sido uma das razões pelas quais Bill Gates entrou na corrida à tecnologia de lançamento de foguetões espaciais, tornando as coisas um pouco mais difíceis para a SpaceX de Elon Musk.

Stoke Space é a nova rival da SpaceX

Os investimentos de Bill Gates pareciam estar orientados para p financiamento de projetos de igualdade, educação, saúde e desenvolvimento. Mas essa tendência sofreu uma reviravolta inesperada quando o fundador da Microsoft e outros acionistas investiram 100 milhões de dólares, duplicando o capital da empresa, para impulsionar o programa espacial Nova da Stoke Space.

Este programa consiste no desenvolvimento do foguetão pesado reutilizável mais robusto do mundo. Além de acabar com o monopólio que a SpaceX tem tido nos últimos anos no lançamento de satélites, também reduzia os custos devido à possibilidade de recuperar os propulsores. O projeto Nova concorreria mesmo com os Falcon 9 de maior capacidade da SpaceX e a um custo inferior.

A primeira demonstração de força do Nova é o foguetão Hopper2, que tem dois módulos de lançamento adicionais que permitem o reabastecimento em órbita de outros módulos. O módulo Hopper2, que constitui a segunda fase do foguetão destinado a entrar em órbita, já foi submetido ao seu primeiro teste de voo.

Embora esteja numa fase inicial, os resultados foram melhores que os esperados. Descolou tranquilamente, planou a 10 metros e voltou a descer até ao ponto de aterragem suposto, demonstrando que os motores e o software de controlo funcionam bem.

Não é só Musk que tem a chave de Marte

Uma nova abordagem do reabastecimento em órbita e dos foguetões reutilizáveis pode ser um dos elementos-chave do futuro da indústria aeronáutica, que poderá mesmo facilitar as operações de manutenção dos sistemas de satélites de comunicação, como o Starlink da SpaceX.

Com este investimento, Elon Musk está de novo na mira de Bill Gates. Não é a primeira vez que o fundador da Microsoft se posiciona no mercado dos seus rivais. Já o fez no passado com a Apple, quando o investimento de 150 milhões de dólares da Microsoft em 1997 salvou a empresa de Steve Jobs da falência.

