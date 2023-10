Elon Musk prometeu, em finais de 2019, que a Cybertruck seria uma pick-up diferente, arrojada e com pormenores de construção irreverentes. Aliás, prometeu mesmo um elétrico "à prova de bala"... literalmente. De lá até aos dias de hoje, o seu desenvolvimento não tem sido fácil, levando mesmo o CEO da Tesla a criticar duramente o veículo atualmente em fase de testes. Agora Musk revelou que a Cybetruck foi submetida a testes à prova de bala. O vídeo fala por si!

O Tesla Cybertruck foi submetido a testes à prova de bala "ao estilo de Al Capone" com uma metralhadora Thompson "uma Tommy Gun", revelou o CEO Elon Musk no X.

Um vídeo partilhado por um membro do Tesla Owners Club of Silicon Valley mostrou um Cybertruck a conduzir na autoestrada com o que parecia ser cerca de 40 a 50 buracos de bala no lado do condutor do veículo.

O CEO Elon Musk revelou que a Cybertruck tinha um "carregador de tambor inteiro de uma Tommy" esvaziado na porta do condutor "ao estilo de Al Capone", o que revelou que a pick-up manteria os ocupantes seguros, uma vez que nenhuma bala penetrou na cabina.

Testes extremos na Cybertruck que é um veículo extremo

Em 2019, quando foi revelado ao público por Musk e pelo designer-chefe da Tesla, Franz von Holzhausen, a equipa tentou mostrar a durabilidade e a segurança do veículo batendo-lhe na lateral com uma marreta, bem como uma bola de aço, o que resultou numa janela partida... mas isso é outro assunto!

A Tesla registou várias partes da Cybertruck para que esta fosse capaz de uma durabilidade extrema. Uma patente revelou que o vidro do Cybertruck seria mais durável e mais forte do que basicamente tudo o que é atualmente oferecido no mercado. Oferecia uma probabilidade de 10% de falha com um impacto de 2 J.

Quando o Cybertruck fez uma aparição no Jay Leno's Garage em 2021, Musk foi questionado pelo ex-apresentador por que alguém iria querer vidro blindado à prova de balas no seu elétrico.

Porque é mauzão e é super fixe. Querem que a vossa pick-up seja à prova de bala ou não?

Disse Musk.

O CEO da Tesla já deu a entender no passado que a Cybertruck será a melhor em tecnologia de proteção contra o apocalipse, sugerindo satiricamente que estariam disponíveis complementos como o lança-chamas da Boring Company.

No entanto, podemos ver que sobreviveria a algumas condições incrivelmente traiçoeiras, incluindo uma zona de guerra, ao que parece.