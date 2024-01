Sem o consentimento dos atores, aprovado o uso de IA para gerar a sua voz nos videojogos

O sindicato americano dos atores aprovou, sem o consentimento dos seus afiliados, o uso de Inteligência Artificial (IA) para gerar vozes nos videojogos. Os atores não tardaram em expressar o seu descontentamento.

A IA tem reunido inimigos no mundo artístico, estando os profissionais perante uma ameaça à sua exclusividade, desde a imagem à própria voz.

Após resolver a disputa com os produtores de Hollywood, o Screen Actors Guild-American Federation of Television and Radio Artists (SAG-AFTRA), que também engloba os intérpretes que dão voz aos videojogos, assinou um acordo para permitir o uso da IA para gerar estas vozes.

De acordo com a Variety, o sindicato aprovou que os estúdios de videojogos repliquem as vozes de atores por via de ferramentas alimentadas por IA.

Este é o tipo de termos que os produtores podem aceitar sem prejudicar a sua capacidade de criar conteúdo. É um passo em frente. A tecnologia de IA não é algo que podemos bloquear. Não é algo que podemos impedir. Essa não é uma tática ou uma estratégia que funcionou para os trabalhadores no passado.

Disse Duncan Crabtree-Ireland, diretor do sindicato.

Uma das maiores preocupações dos atores passa, precisamente, por serem substituídos pela IA. De facto, alguns afiliados do sindicato, dando a entender que desconheciam tal acordo, não tardaram em expressar o seu descontentamento:

Também o reconhecido Steve Blum, que participou em videojogos assinados pela Marvel e em Mortal Kombat, deixou a sua crítica, numa publicação, entretanto apagada, no X:

Perdão? Com o devido respeito, vocês disseram no vosso artigo 'aprovado pelos membros do sindicato'. Até onde sei, ninguém da nossa comunidade aprovou isto. Os videojogos são uma grande parte da minha vida e foram durante muitos anos. Estão a referir-se a quem?

Considerando que, aparentemente, o acordo foi assinado pelo sindicato sem o consentimento dos atores, muita água ainda há de correr e podemos, em breve, assistir a uma greve semelhante àquela que os atores conduziram, no final do ano passado, devido aos baixos salários.