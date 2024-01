Tesla vai parar a produção da Gigafactory de Berlim por falta de peças

As Gigafactory da Tesla são a forma que a empresa encontrou para garantir o fornecimento dos seus carros. Estão localizadas em pontos estratégicos para assim abranger o máximo de mercados. Uma das mais recentes, a Gigafactory de Berlim, vai agora parar por algum tempo porque não tem peças para construir os seus carros elétricos.

Gigafactory de Berlim da Tesla vai parar

A situação de tensão no Mar Vermelho começa agora a ter um impacto maior que o esperado e a sair da esfera local. A prova disso é o anúncio da Tesla de que irá parar a produção da sua Gigafactory de Berlim dos dias 29 de janeiro a 11 de fevereiro.

Como causa apontada para esta decisão estão os atrasos nas entregas de peças devido a ataques a navios no Mar Vermelho. Estes são causados ​​por ataques de militantes Houthi apoiados pelo Irão. A rota do Mar Vermelho, que dá acesso aos navios ao Canal de Suez, representa cerca de 12% do tráfego marítimo global.

Do que a Tesla revelou, esta paragem de 2 semanas terá um impacto grande na sua produção. Ao todo, a empresa estima que a produção terá um corte de cerca de 5000 a 7000 carros. Este é um novo golpe nas metas de produção da Tesla e acontece durante uma "guerra" com os fabricantes chineses.

Falta de peças originada no Mar Vermelho

Os rebeldes Houthi no Iémen intensificaram os ataques a navios comerciais desde o início da guerra Israel-Hamas, em outubro. Os EUA disseram que houve 27 ataques no Mar Vermelho desde meados de novembro. O grupo, apoiado pelo Irão, tem utilizado drones e foguetes contra navios estrangeiros que transportam mercadorias através do estreito de Bab al-Mandab.

A interrupção da importante rota marítima para o Mediterrâneo, que obrigou as empresas a utilizar a rota alternativa e muito mais longa em torno do extremo sul de África, começa a afetar o comércio global, que caiu 1,3% em dezembro.

Pnesa-se que a Tesla será apenas a primeira empresa a sofrer com esta situação no Mar Vermelho. Certamente que outras fábricas vão ter as suas linhas de produção afetadas por problemas nas entregas das peças necessárias para a sua produção, o que terá um impacto ainda maior.