Hyundai reescreveu a definição de desempenho elétrico com o IONIQ 5 N

Os elétricos não são demasiado pesados para terem um elevado desempenho

Para que o IONIQ 5 N fosse um Corner Rascal, a Hyundai teve de resolver o problema do peso e tamanho elevados, inerentes aos automóveis elétricos. A resposta? Aumentar a rigidez através de soluções dedicadas de hardware, software e controlo, para restaurar a dinâmica necessária e fazer com que o carro se sentisse de novo ágil. No entanto, conseguir uma maior rigidez representava um desafio, mas os engenheiros da N (N- gineers) identificaram as alterações estruturais e tecnológicas necessárias para tornar isso uma realidade.

Em primeiro lugar, a estrutura do veículo de base IONIQ 5 foi melhorada, para obter uma maior rigidez. Os engenheiros da N Sports Car conseguiram-no através da incorporação de 42 pontos de soldadura adicionais, aumentando o comprimento do adesivo em 2,1 metros e reforçando a coluna de direção, para fortalecer as articulações cruciais da carroçaria. Estas melhorias estruturais distinguem o IONIQ 5 N do IONIQ 5 de base, uma vez que não são normalmente encontradas em variantes de alta performance de outros automóveis elétricos da indústria.

A decisão de o fazer produz benefícios tangíveis para o condutor. Conceber o IONIQ 5 N de forma a ser mais rígido melhora o desempenho e a direção de condução nos limites. A estrutura melhorada e os reforços localizados específicos minimizam ainda mais as torções e as deformações da carroçaria, permitindo um melhor equilíbrio durante a aceleração, a travagem e as curvas a alta velocidade. Com mais precisão e previsibilidade, os condutores podem maximizar o seu potencial, enquanto efetuam manobras bruscas em curva.

O maior desafio durante o desenvolvimento da viatura foi a renovação dos sistemas de controlo do IONIQ 5 N, para melhorar os seus níveis de condução, especialmente a sua afinação para a tração integral. Os sistemas, incluindo o Diferencial Eletrónico de Deslizamento Limitado (e-LSD) e o Controlo Eletrónico de Estabilidade (ESC), entre outros, comunicam entre si para permitir as capacidades de fazer curvas e a vetorização do binário do modelo. Por exemplo, o ESC Normal pode proporcionar diversão em pista, e o ESC Sport proporciona ao condutor ainda mais agilidade e liberdade ao volante.

O IONIQ 5 N também introduz uma dinâmica dianteira e traseira específica, bem como um novo sistema de suspensão, para melhorar a resposta às exigências da estrada. A Suspensão Controlada Eletronicamente (ECS) atualizada adapta de forma inteligente a força de amortecimento às condições de condução do momento. Ao conduzir em autoestradas, o ECS proporciona definições mais suaves para o máximo conforto. No entanto, a suspensão torna-se mais rígida, quando deteta condições de condução mais exigentes.

Para fazer face aos desafios colocados pelo elevado peso do IONIQ 5 N, existem também os Eixos de Tração Integrados (IDA), a Direção Assistida por Motor Montada na Cremalheira (N R-MDPS) e pneus especificamente desenvolvidos. Estes sistemas asseguram em conjunto um desempenho ótimo em curva, evitando a subviragem excessiva e assegurando um equilíbrio de condução neutro.

Pronto para a pista de corridas e para a estrada

O IONIQ 5 N não só incorpora o espírito da condução de alta performance, como também defende o pilar Hyundai N de Everyday Sportscar (Carro Desportivo para o Dia-a-Dia). Para isso, para além das tecnologias que melhoram o desempenho, os especialistas da Hyundai tiveram de garantir que o IONIQ 5 N também oferece caraterísticas práticas.

Um dos fatores que contribui para alcançar este equilíbrio entre desportividade e sentido prático é a autonomia 100% elétrica do IONIQ 5 N. O modelo de alta performance pode fazer até 448 quilómetros (de acordo com a norma WLTP), o que tranquiliza os proprietários de automóveis que possam sentir ansiedade em relação à autonomia - o receio de que a bateria fique sem energia quando se conduz um automóvel elétrico, antes de chegar ao destino ou a uma estação de carregamento.

Com base na Plataforma Modular Global Elétrica (E-GMP), que é a mesma arquitetura utilizada no IONIQ 5 e no IONIQ 6, os engenheiros da N equiparam o IONIQ 5 N com capacidades de carregamento semelhantes. Com o desenvolvimento do condicionamento da bateria N para tempos de carregamento rápidos, o modelo pode ser carregado de 10% a 80% em apenas 18 minutos. Isto significa menos tempo passado no posto de carregamento e mais tempo a desfrutar a estrada ou a pista de corridas.

Para além do carregamento ultrarrápido, o IONIQ 5 N foi equipado com a prática tecnologia Plug & Charge. Esta funcionalidade assegura uma operação de carregamento prática e sem problemas: os condutores podem simplesmente conectar o seu automóvel e carregar sem uma aplicação ou cartão de carregamento.

À medida que o panorama dos automóveis elétricos continua a mudar, o IONIQ 5 N, como carro desportivo elétrico, continua a ser uma excelente escolha para a condução diária, oferecendo fiabilidade, comodidade e funcionalidade.

Os grupos propulsores elétricos têm lugar nas pistas de corrida

Para ajudar o IONIQ 5 N a estar à altura do pilar Capacidade em Pista de Corrida, os engenheiros do N tiveram de tornar o IONIQ 5 mais rápido, mais potente e mais feroz. Como primeiro passo, a mesma bateria de 84 kWh do automóvel de base foi cuidadosamente afinada para atingir uma performance de topo. No entanto, ao contrário do carro de base, o IONIQ 5 N distingue-se pelos motores de alto desempenho na frente e na traseira que funcionam a umas espantosas 21.000 rpm.

Além disso, os engenheiros da N aplicaram um inversor de duas fases, com maior eficiência energética, para uma maior potência de saída. Com ele, o IONIQ 5 N debita uns impressionantes 650 cv com o N Grin Boost ativado, impulsionando o automóvel dos zero aos 100 km/h em apenas 3,4 segundos e atingindo uma velocidade máxima de 260 km/h. Com a potência mais elevada entre os modelos baseados na Plataforma Modular Global Elétrica e a velocidade máxima mais rápida da atual gama Hyundai, o IONIQ 5 N surge como uma presença impressionante tanto na estrada como na pista de corridas.

Para gerir o elevado peso de um automóvel elétrico de alta performance totalmente equipado, os engenheiros da N dotaram o IONIQ 5 N com o sistema de travagem mais potente da Hyundai até à data. O sistema de travagem N-tuned oferece uma maior capacidade de resistência ao aquecimento, bem como discos maiores, mais leves e com fluxo de ar otimizado. O sistema inclui a função N Brake Regen com uma força de desaceleração máxima de 0,6 G.

Os condutores beneficiam do sistema não só pelo desempenho ótimo de travagem, mesmo em condições de condução intensas, mas também pelas transições impercetíveis entre o N Brake Regen e os travões hidráulicos.

A condução de alto desempenho exige não só potência, mas também resistência. Para responder a esta necessidade, foi desenvolvido um sistema avançado de gestão térmica da bateria. Equipado com uma área de arrefecimento alargada, um arrefecedor de óleo do motor melhorado e um refrigerador de bateria, o sistema de arrefecimento foi concebido para otimizar o potencial da bateria.

O modelo inclui dois modos N Race específicos: Endurance, que dá ênfase a uma explosão imediata de potência total e é ideal para voltas a quente, e Sprint, que dá prioridade à autonomia para períodos mais longos e é ideal para uma condução não competitiva em pista.

Com este feito, os engenheiros do Hyundai N estabeleceram um novo padrão para a gestão térmica, especialmente para lidar com as exigentes condições das pistas de corrida.

Este sistema sofisticado não só é resistente à perda de energia relacionada com o calor, como também está programado para funcionar de forma eficiente. Os engenheiros da N desenvolveram o Pré-condicionamento da Bateria N, para assegurar que a bateria funciona a uma temperatura ótima.

Na sua essência, o IONIQ 5 N é uma maravilha da engenharia - um automóvel elétrico de alta performance para os amantes da gasolina, concebido por amantes da gasolina.

Com um grupo motopropulsor que ruge com intensidade, travões com potência controlada pelo condutor e um sistema de gestão de calor da bateria de última geração, para todas as condições de condução, o automóvel oferece um desempenho que ultrapassa os limites da excelência dos automóveis elétricos. Indo além da sua Capacidade em Pista de Corrida, o IONIQ 5 N eleva a fasquia, relativamente ao que os automóveis elétricos de alta performance podem alcançar.