Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed já tem muito bom aspeto

A Outright Games encontra-se a desenvolver Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed e, pelas novidades agora reveladas, o jogo está no bom caminho. Venham ver um pouco mais sobre o próximo jogo das tartarugas mais conhecidas do planeta.

A Outright Games e a Paramount Game Studios encontram-se a trabalhar em colaboração para o lançamento de Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed, o próximo jogo sobre as famosas Tartarugas Ninja.

Tratam-se de repteis com uma longevidade muito interessante, uma vez que a primeira vez que a sua presença foi massificada perante o público da 7ª Arte, remonta a finais do século passado (década de 90).

Agora, passados mais de 30 anos, as Tartarugas mais conhecidas do planeta estarão de regresso com Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed.

Segundo os responsáveis de ambas as companhias, este novo jogo pretende capturar toda a essência e espirito que os filmes (e jogos) anteriores sempre tiveram. É claro que isso implica obrigatoriamente, doses maciças de pancadaria, muita pizza e, claro, humor. Muito humor.

Os jogadores irão controlar Leonardo, Raphael, Donatello e Michelangelo, num titulo de acção3D Brawler/Platformer, que conta com um enredo fiel ao ADN do universo das Tartarugas Ninja e que as irá colocar em confronto com novos mutantes que ameaçarão a cidade.

A história do jogo, segue as pisadas do filme de 2023, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem que, como curiosidade, arrecadou mais de $180 milhões de dólares nos cinemas de todo o Mundo.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed acompanha as "nossas" tartarugas na concretização de um sonho antigo, frequentarem a escola como um miúdo normal. Radiantes com toda essa normalidade, as tartarugas encontram-se num estado de euforia que, rapidamente se desmorona, quando uma nova vaga de mutantes ataca a cidade de Nova Iorque.

Os jogadores vestirão a carapaça de Leo, Raphael, Donatello e Michelangelo na luta contra essa nova ameaça e, apresentando as capacidades de combate únicas de cada um, irão trazer os combates a todos os cantos da cidade da Maçã, desde as ruas populadas, dos altos arranha-céus, até aos esgotos da metrópole.

O jogo conta com um mundo envolvente repleto de vida e pontos de interesse, que poderá ser explorado tanto acima como abaixo do solo, e apresenta ainda, alguns rostos familiares dos filmes (e jogos).

Além da experiência a solo, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed apresentará ainda a oportunidade de se jogar em coop local para 2 jogadores.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed será lançado mais para final de 2024 e será disponibilizado para Xbox Series X, PlayStation 5, Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch e PC.