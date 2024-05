Norland já tem data de lançamento

O jogo de estratégia medieval Norland, tem nova data de lançamento, segundo a editora Hooded Horse. Um jogo bastante interessante, conforme podem ver de seguida.

A editora Hooded Horse, anunciou recentemente a nova data de lançamento de Norland, Trata-se de um RTS (Real Time Strategy, ou Estratégia em Tempo Real) que, a avaliar pelas imagens, tem um certo je ne sais quoi. Tem algo que parece prometer muito...

Segundo os seus produtores, Norland é fortemente inspirado em jogos como Rimworld, Crusader Kings ou Caesar que, além de uma jogabilidade estratégica empolgante, também conseguem gerar narrativas complexas e profundas.

Na génese de Norland, o Império caiu! Dessa forma, o que restou foi um conjunto de vários reinos sucessores. No entanto, os senhores e respetivas damas destes pequenos reinos teimam em disputar o controlo e influência, seja através da pena ou da espada.

As famílias rivalizam entre si e umas contra as outras à medida que outras ameaças ainda maiores se preparam na sombra. A fome causa estragos nas vidas dos camponeses, a guerra e a desunião ameaçam a ordem social, as famílias nobres caem na decadência e no hedonismo e, para além das fronteiras do antigo Império, grandes exércitos de pilhagem e destruição formam-se sob as bandeiras de reis invasores.

A família do jogador governa o seu Reino de uma forma complexa. Ou conseguem trabalhar em conjunto ou uns contra os outros na tentativa de assumir uma maior influencia e poder. A intriga e a traição são prato do dia e o jogador irá assistir a todo um vasto conjunto de manobras políticas, com as quais terá de saber lidar.

Cada membro da família apresenta os seus próprios pontos fortes, pontos fracos e ambições que os impulsionam à medida que constroem relações complexas entre si e com governantes estrangeiros. O jogador terá de saber como controlar o seu Reino através do controlo dos seus familiares.

A missão do jogador é, desta forma, a de gerir a sua família nobre que possui uma cidade habitada por dezenas de personagens de diferentes classes: camponeses, escravos, soldados e criminosos. Cada cidadão tem necessidades próprias e comportamentos complexos, que dependerão da sua posição social e características individuais. E muitas vezes, o comportamento deles pode ser mortal para sua família.

No decorrer do seu reinado, o jogador irá assistir ainda a amizades verdadeiras, aventuras impossíveis e assassinatos brutais.

Norland, promete ser um RTS complexo e completo que apresenta um grafismo muito peculiar e que parece estar no melhor caminho.

Norland será lançado a 18 de Julho para PC.