Inicio do próximo ano em grande com promoções Nintendo

As promoções de final de ano são frequentes e no reino dos videojogos também não faltam. A Nintendo tem em marcha uma campanha promocional que traz grandes descontos em alguns dos mais emblemáticos títulos recentes da consola. Venham ver...

É claro que o Natal é o grande alvo das promoções de final de ano mas, a verdade é que as mesmas não se ficam por aqui. Com efeito, chegando agora os "saldos" a outros tipos de lojas, também as principais marcas de divertimento digital se multiplicam em promoções de final/inicio de ano.

A Nintendo não é nenhuma excepção e como tal anunciou também que, até dia 11 de janeiro, vai ter alguns grandes títulos com promoções de particular interesse.

Venham dar uma olhadela que não se vão arrepender e quem sabe encontrar algumas oportunidades para adquirir alguns dos jogos que sempre tiveram debaixo de olho.

Na lista que abaixo indicamos, surgem apenas alguns dos títulos em destaque, havendo muitos mais. Jogos como LEGO: Star Wars - The Skywalker Saga ou Minecraft encabeçam uma lista de muito valor.

Eis a lista com os principais destaques:

Minecraft - 22,49€

Mario + Rabbids Sparks of Hope - 5,40€

FINAL FANTASY TACTICS – The Ivalice Chronicles - 47,99€

Hogwarts Legacy - 29,99€

LEGO Party! - 29,99€

Overcooked 2! - 20,09€

EA SPORTS FC 26 Ultimate Edition - 44,99€

Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition - 19,79€

The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition Bundle - 23,99€

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga - 11,99€

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy - 15,99€

Star Wars Outlaws Gold Edition - 40,19€

O Natal já passou mas as promoções Nintendo permanecem. Não se esqueçam... até dia 11 de janeiro, estes (e muitos outros mais) jogos estão a preços pequeninos. É de aproveitar!