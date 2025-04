EA SPORTS revela Modo Carreira renovado de F1 25

F1 25 da Electronic Arts ainda se encontra um pouco longe do seu lançamento mas, as novidades começaram já a jorrar. E é precisamente uma das mais importantes que vos trazemos hoje: My Team 2.0

Está quase a chegar a próxima "época" de Fórmula 1 nas consolas e PCs. Com lançamento previsto para finais de maio deste ano, EA SPORTS F1 25 já começa a afinar o motor e recentemente foi revelado um trailer sobre uma das partes mais importantes do jogo, o modo Carreira.

A EA SPORTS revelou assim, o primeiro vídeo da sua série Deep Dive, dedicada ao jogo. Este episódio apresenta uma análise aprofundada a My Team 2.0.

O vídeo revelado, explora a nova e empolgante direção de My Team, que convida os jogadores a assumirem o papel de proprietário de uma equipa. Com a maior transformação desde F1 2020, My Team 2.0 centra-se na gestão global da equipa, na tomada de decisões estratégicas e na complexa tarefa de liderar dois pilotos — antes mesmo de se sentarem ao volante, como um deles.

Ao contrário das versões anteriores, nas quais os jogadores acumulavam as funções de piloto e proprietário, em My Team 2.0 o papel passa a ser mais realista e focado na vertente de gestão. Para além de supervisionar o funcionamento diário das instalações essenciais ao desempenho de uma equipa de F1, os proprietários serão responsáveis por recrutar e gerir dois pilotos que representarão a sua equipa. Durante os fins de semana de corrida, terão de escolher qual dos pilotos que querem controlar. É uma abordagem realista e ambiciosa mas, arriscada em simultâneo.

Por outro lado, foram introduzidas três instalações-chave, cada uma com uma função específica:

Engenharia: Pela primeira vez, Investigação e Desenvolvimento passam a estar separados, e oferece mais flexibilidade no fabrico de novas peças e na sua aplicação. Os jogadores terão de equilibrar custos, tempos de desenvolvimento e, por vezes, favorecer um piloto em detrimento do outro — o que poderá afetar a percepção da equipa em futuras negociações contratuais.

Pessoal: F1 25 apresenta um sistema dinâmico de contratos de pilotos. Para definir a formação da equipa para o futuro, os proprietários podem reunir-se presencialmente com vários pilotos para negociar termos e condições — embora conversas divulgadas possam comprometer os acordos. Além dos pilotos, é necessário gerir a Equipa Técnica. O seu tamanho afeta custos e eficiência: mais contratações aceleram o I&D e as melhorias nas instalações, mas uma expansão excessiva pode violar o teto orçamental.

Corporate: Esta instalação centraliza a estratégia financeira da equipa, exige uma gestão cuidada dos gastos da temporada para evitar défices. Um novo Editor de Pintura permite maior personalização na criação de pinturas e identidade visual (será abordado com mais detalhe no Deep Dive 2), enquanto um sistema de patrocinadores renovado ajuda a estabelecer relações com marcas ao longo do tempo.

Adicionalmente, o My Team 2.0 traz uma nova Sede da Equipa, um espaço dinâmico que evolui em escala, número de colaboradores e atividade à medida que a reputação e estrutura da equipa crescem, em vez de ser algo estático como nas versões anteriores. Os jogadores deverão tomar decisões estratégicas sobre como expandir instalações e desenvolver a equipa, investir em formações e melhorias que permitem especializar as competências do proprietário.

Adicionalmente, os Troféus, introduzidos inicialmente na Carreira de Piloto, estão agora integrados em My Team. Ao conquistar Troféus e superar equipas rivais, os jogadores aumentam a Classificação de Fãs, desbloqueiam benefícios valiosos, novas oportunidades de patrocínio e a possibilidade de contratar pilotos mais prestigiosos.

Por fim, F1 25 traz também melhorias ao sistema de Ícones de Pilotos, permitindo que as equipas controladas por IA contratem pilotos icónicos em My Team e no modo Carreira de Piloto. Além disso, os jogadores poderão adicionar uma 11ª equipa à grelha de partida — seja a Konnersport de Braking Point ou, para quem adquirir a Edição Icónica até 11 de julho, a equipa APXGP do novo filme Apple Original Films´F1 — ambas com os respetivos Ícones de Pilotos disponíveis nos dois modos.

Mais novidades serão divulgadas ao longo das próximas semanas, pelo que as expetativas em redor de F1 25 estão a aumentar. EA SPORTS F1 25, será lançado a 30 de maio para Playstation 5, Xbox Series X e PC.