Dragon Quest VII Reimagined já tem demo

A Square Enix anunciou recentemente a disponibilização de uma demo gratuita de Dragon Quest VII Reimagined. Já falta pouco para o lançamento do jogo mas entretanto, todos os interessados podem ver um pouco como ficará no lançamento.

Dragon Quest VII Reimagined, o próximo remake de Dragon Quest VII: Fragments of the Forgotten Past, originalmente lançado em 2000, encontra-se prestes a ser lançado. No entanto, e apesar de ainda faltar praticamente um mês, os jogadores podem começar a aventura mais cedo com uma demo já disponível. Poderão, dessa forma, desfrutar de várias horas de conteúdo desde o início do videojogo, retomando depois a progressão através de dados guardados que transitam para a versão completa.

Em Dragon Quest VII Reimagined, o jogador vai-se aventurar pelo vasto mar numa aventura inesquecível interpretando um jovem herói de olhos cheios de curiosidade e os seus amigos de infância, arrastados para longe da pacífica ilha a que chamam casa. Enviados para o passado por fragmentos de uma antiga tábua, descobrem que forças malévolas selaram terras inteiras. À medida que encontram mais fragmentos e desbloqueiam novos caminhos para o passado, aquilo que começou como uma busca por respostas transforma‑se numa luta pelo destino do seu mundo — maior e mais belo do que alguma vez imaginaram.

Dragon Quest VI Reimagined tentará melhorar o videojogo original de forma a oferecer a uma nova geração de jogadores, um RPG moderno e apelativo. Os clássicos designs de personagens de Akira Toriyama foram reinventados num encantador estilo artístico 3D de aspeto artesanal, complementado por cenários e masmorras inspirados em dioramas.

No entanto, a história mantém‑se fiel à do original, ao mesmo tempo que proporciona uma experiência mais fluida e uma maior profundidade narrativa através de missões secundárias opcionais, histórias e minijogos. O sistema de combate está mais empolgante e dinâmico do que nunca, com mudanças marcantes como o "Moonlighting" — a capacidade de usar duas vocações em simultâneo —, a habilidade explosiva "Let Loose" e uma nova vocação Monster Master, dedicada à invocação de monstros.

Os jogadores já podem reservar o videojogo em todas as plataformas. Quem fizer a compra antecipada de qualquer edição receberá o Early Bird Bonus, que inclui um traje exclusivo de DRAGON QUEST VIII para o Herói e três Seeds of Proficiency, itens do videojogo que melhoram os atributos das personagens. Quem adquirir a versão digital receberá um Slime Shield no videojogo, exclusivo de cada plataforma. Além disso, estará disponível no lançamento uma Edição Digital Deluxe, que inclui 48 horas de acesso antecipado, um traje exclusivo para a personagem jogável Ruff e três pacotes de DLC pagos.

Os jogadores que possuam dados de guardados da demo e joguem a versão completa receberão um traje cosmético exclusivo no videojogo: o "Day Off Dress" para a Maribel. Este adorável conjunto fará com que a Maribel esteja tão elegante quanto formidável em combate.

Dragon Quest VII Reimagined estará disponível para Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X e PC via Steam e Microsoft Store no Windows, a 5 de fevereiro de 2026.