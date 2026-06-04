Nintendo confirma nova versão da Switch 2 exclusiva para a Europa

A Nintendo surpreendeu a comunidade ao confirmar o desenvolvimento de uma nova versão da Switch 2 adaptada às exigências europeias. Esta variante focar-se-á na sustentabilidade e na facilidade de reparação do hardware.

Quando chega o novo modelo da Switch 2?

A gigante nipónica revelou que esta versão atualizada tem lançamento previsto para o mercado europeu até ao início de 2027.

Mais especificamente, o dispositivo deverá chegar às lojas antes de 18 de fevereiro desse ano, cumprindo os prazos legais impostos pela União Europeia.

Esta alteração surge para dar resposta direta às diretivas comunitárias sobre o direito à reparação.

As novidades na bateria e o impacto no design

A grande alteração centra-se na bateria da consola. De acordo com os novos regulamentos, as marcas devem assegurar que os utilizadores conseguem substituir este componente sem necessitarem de ferramentas proprietárias ou demasiado complexas.

A Nintendo confirmou que está a preparar revisões de hardware compatíveis com estas regras, identificadas por números de modelo específicos. No entanto, isto não significa que a consola terá uma tampa de remoção rápida como os telemóveis antigos, mas sim que o processo será viável com ferramentas de fácil acesso.

Na prática, o design externo, as especificações técnicas e o ecrã deverão manter-se idênticos ao modelo original da Switch 2. As modificações serão essencialmente internas e invisíveis a olho nu, facilitando apenas a desmontagem segura em casa.

Esta é, sem dúvida, uma excelente notícia para quem deseja prolongar a vida útil da consola sem depender obrigatoriamente do suporte técnico oficial.

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