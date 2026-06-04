Autoridade Tributária lança alerta para todos

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) voltou a alertar os contribuintes para uma nova vaga de tentativas de fraude que estão a circular através de e-mails falsos.

As mensagens procuram passar-se por comunicações oficiais da AT com o objetivo de enganar os destinatários e levá-los a fornecer dados pessoais ou a realizar pagamentos indevidos.

Segundo a AT, os cibercriminosos utilizam mensagens cuidadosamente elaboradas para aparentarem ser legítimas. Em muitos casos, os e-mails incluem logótipos, referências a processos fiscais ou alegadas dívidas, criando um falso sentido de urgência para pressionar as vítimas a agir rapidamente.

Qual é o objetivo dos ataques?

As campanhas fraudulentas têm normalmente como objetivo:

Levar os utilizadores a clicar em links maliciosos;

Roubar dados pessoais ou bancários;

Obter credenciais de acesso a serviços online;

Induzir ao pagamento de valores que não são devidos.

Ao clicar nos links presentes nestas mensagens, os utilizadores podem ser encaminhados para páginas falsas que imitam serviços oficiais, onde são solicitadas informações sensíveis.

O que diz a Autoridade Tributária?

A AT relembra que nunca solicita pagamentos nem dados pessoais através de SMS ou e-mails que contenham links para esse efeito.

Por isso, sempre que receber uma mensagem suspeita alegadamente enviada pela Autoridade Tributária, deve:

Não clicar em quaisquer ligações;

Não responder à mensagem;

Não fornecer dados pessoais ou bancários;

Não efetuar pagamentos;

Eliminar imediatamente o e-mail.

Como identificar um e-mail fraudulento?

Existem alguns sinais que podem indicar uma tentativa de fraude:

Erros ortográficos ou gramaticais (cada vez menos comum);

Endereços de remetente estranhos ou desconhecidos;

Pedidos urgentes de pagamento;

Ameaças de multas ou penalizações imediatas;

Links que não pertencem a domínios oficiais do Estado.

Em caso de dúvida, os contribuintes devem aceder diretamente aos serviços oficiais da AT através dos canais habituais, evitando utilizar ligações recebidas por e-mail ou SMS.

A crescente sofisticação destas campanhas torna essencial redobrar a atenção. Uma simples distração pode resultar no roubo de dados pessoais, perdas financeiras ou comprometimento de contas online.