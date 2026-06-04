O smartphone que os europeus mais reparam tem seis anos

Num contexto em que a sustentabilidade assume um papel cada vez mais importante, os consumidores europeus parecem estar a prolongar significativamente a vida útil dos seus equipamentos tecnológicos. Conheça qual o smartphone mais reparado pelos europeus.

Dados divulgados pela iServices revelam que os smartphones mais reparados em 2025 foram modelos lançados há vários anos, demonstrando uma mudança clara nos hábitos de consumo.

Segundo a empresa, foram realizadas 369.257 reparações em Portugal, Espanha, França, Bélgica e Países Baixos ao longo de 2025, sendo que mais de 90% das intervenções incidiram sobre smartphones.

iPhone 11 lidera lista dos equipamentos mais reparados

O modelo mais reparado foi o iPhone 11, lançado em 2019, seguido pelo iPhone X, apresentado em 2017. Os dados indicam ainda que mais de metade das reparações efetuadas em iPhones envolveram equipamentos lançados em 2019 ou anteriormente. Em média, os smartphones Apple e Samsung mais reparados têm cerca de seis anos de utilização.

Esta realidade contraria a ideia frequentemente associada ao mercado tecnológico de que os utilizadores substituem os seus dispositivos a cada dois ou três anos.

A reparação surge como uma alternativa cada vez mais atrativa para os consumidores. Entre as intervenções mais comuns estão a substituição de baterias, a reparação de ecrãs partidos e a correção de problemas nas portas de carregamento, situações que, na maioria dos casos, não justificam a compra de um novo equipamento.

De acordo com a iServices, a decisão de reparar é normalmente motivada por razões práticas e financeiras, embora tenha também um impacto ambiental positivo ao reduzir a produção de resíduos eletrónicos.

iServices