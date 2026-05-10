Já pediu o seu Cartão Europeu de Seguro de Doença?

O Cartão Europeu de Seguro de Doença (CESD) dá acesso a cuidados de saúde durante uma estada temporária num país da União Europeia, na Islândia, Liechtenstein, Noruega, Suíça e Reino Unido. Já pediu o seu? Saiba como fazer.

Quem pode pedir o Cartão Europeu de Seguro de Doença

Podem pedir o Cartão Europeu de Seguro de Doença (CESD) as seguintes pessoas que sejam:

Trabalhadoras que se encontrem abrangidas por um regime de Segurança Social, trabalhadoras não ativas, reformadas, pensionistas e respetivos familiares.

Beneficiárias de subsistemas de saúde públicos.

Beneficiárias de subsistemas de saúde privados.

Utentes do serviço nacional de saúde, no caso de não haver vínculo à Segurança Social ou a um subsistema de saúde público ou privado.

Como o cartão é individual, cada membro do agregado familiar deve ter o seu próprio cartão, incluindo os filhos. As crianças e jovens podem pedir o seu CESD online, registando-se na Segurança Social Direta (SSD) com o seu Número de Identificação da Segurança Social (NISS).

O Cartão Europeu de Seguro de Doença tem a validade de 3 anos.

Para pedir o seu CESD deve aceder aqui.