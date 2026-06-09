Instagram permite agora reordenar as publicações no seu perfil

O Instagram começou a disponibilizar uma funcionalidade muito aguardada que permite aos utilizadores reordenar livremente as publicações na grelha do seu perfil.

Como funciona a nova organização da grelha

Esta atualização, lançada de forma faseada, já se encontra acessível no Instagram para sistemas iOS e Android.

Para alterar a disposição das fotos ou vídeos, basta aceder à página de perfil, pressionar continuamente qualquer publicação e selecionar a respetiva opção de reorganização, arrastando depois o conteúdo para o local pretendido.

Esta alteração é guardada de imediato, garantindo que todos os visitantes visualizam a nova disposição personalizada.

O fim da ordem cronológica obrigatória no Instagram

Até ao momento, a plataforma impunha uma organização estritamente cronológica inversa, permitindo apenas destacar um máximo de três publicações no topo da página.

Com esta novidade, essa limitação deixa de existir, oferecendo total liberdade criativa para estruturar o perfil do Instagram de forma estética. Importa referir que os conteúdos fixados continuam a manter-se no topo, independentemente de qualquer reorganização efetuada na grelha.

Esta ferramenta surge após um período de testes e quase um ano depois de ter sido inicialmente anunciada pela Meta.

A alteração foi prometida em janeiro de 2025 como uma forma de compensar os criadores de conteúdo que viram os seus perfis desorganizados quando a aplicação alterou o formato das miniaturas de quadrado para vertical, devolvendo agora o controlo visual aos utilizadores.

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