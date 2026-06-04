Conselho de Supervisão da Meta arrasa sistema de suspensão de contas da empresa

O Conselho de Supervisão da Meta expressou sérias preocupações sobre a falta de transparência e a inconsistência nas regras que levam ao bloqueio de contas no Facebook e no Instagram. Esta avaliação surge após a análise de um caso específico que expôs as fragilidades nos mecanismos de moderação da empresa.

Sistema de moderação da Meta sob escrutínio

Nos últimos anos, o conselho independente da Meta tem avaliado decisões complexas, desde a suspensão de figuras públicas até ao impacto de deepfakes geradas por inteligência artificial (IA).

Recentemente, o foco incidiu sobre um tema que afeta milhares de utilizadores diariamente: o processo opaco de desativação de contas.

A investigação foi motivada pelo caso de uma conta de Instagram com 70 mil seguidores, banida após a publicação de ameaças a um jornalista. Embora o conselho concorde com a penalização aplicada neste caso concreto, a análise revelou falhas graves na forma como a Meta gere estas situações.

A disparidade de regras entre o Facebook e o Instagram

Um dos pontos mais criticados pelo Conselho de Supervisão é a enorme diferença nos procedimentos de penalização entre as duas principais plataformas da empresa. Enquanto o Facebook utiliza um sistema de avisos temporários antes de aplicar um ban definitivo, o Instagram carece de medidas intermédias semelhantes.

Em vez disso, a Meta opta por restringir transmissões em direto ou remover as contas das recomendações públicas, uma prática frequentemente apelidada de "shadowban".

O conselho considera incompreensível que a limitação de transmissões em direto seja um dos principais castigos no Instagram, quando essa funcionalidade nem sequer está acessível a todas as contas.

Segundo os peritos, suspender temporariamente a capacidade de publicação seria uma forma muito mais eficaz de influenciar positivamente o comportamento dos utilizadores.

A frustração dos utilizadores com processos automáticos da Meta

O descontentamento com as decisões automatizadas da Meta é evidente. O conselho recebeu centenas de comentários públicos de utilizadores que relatam a impossibilidade de contestar bloqueios, a ausência de explicações claras ou a incapacidade de recuperar os seus dados pessoais.

Muitas destas contas, ativas há vários anos e com audiências enormes, parecem ter sido desativadas por sistemas automáticos, sem qualquer intervenção humana no processo de recurso.

Para mitigar este cenário, o Conselho de Supervisão sugere que a Meta implemente um sistema de apelos mais robusto, notifique os utilizadores quando a IA é utilizada para aplicar sanções e crie canais de denúncia específicos para vítimas de ameaças graves.

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