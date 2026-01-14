Novos modelos com “ADN desportivo Honda” mostrados no Salão Automóvel de Tóquio 2026

A Honda revelou novos concept models e viaturas de competição que incorporam a "paixão pelo desempenho de condução da Honda", no Salão Automóvel de Tóquio 2026, que decorreu entre 9 e 11 de janeiro, em Makuhari Messe, na prefeitura de Chiba, no Japão.

A Honda apresentou duas novas linhas de produtos, que representam a direção futura dos automóveis da marca e herdam o Honda Sports DNA - ADN desportivo da Honda transmitido desde a fundação da empresa.

“Sport Line”, para modelos de estrada;

“Trail Line”, para modelos todo-o-terreno.

Com o objetivo de demonstrar o conceito e a visão de cada linha, a Honda apresentou modelos conceptuais com especificações HRC que integram o conhecimento e a experiência da Honda Racing Corporation (HRC), a divisão global de competição da marca.

O Honda Sports DNA desde a fundação

Desde a sua criação, a Honda tem sido movida pelos seus próprios sonhos, enfrentando continuamente desafios em competições e desenvolvendo modelos desportivos.

A marca pretende permitir que cada vez mais clientes experienciem a “alegria de conduzir”, incorporando nos modelos de produção as tecnologias e o know-how acumulados ao longo dos anos em competições e no desenvolvimento de automóveis desportivos. Esta paixão tem sido preservada como Honda Sports DNA.

Com base neste ADN desportivo, a Honda irá expandir a sua gama de modelos desportivos ainda mais emocionantes, tanto para condução em estrada como fora dela.

Além disso, como pilar fundamental da sua estratégia para reforçar ainda mais esta gama, a marca irá introduzir modelos com especificações HRC numa variedade mais ampla de modelos de produção, aproveitando as tecnologias desenvolvidas pela HRC nas competições, bem como o feedback dos pilotos.

Modelos Sport Line em exposição

A Sport Line está programada para ser lançada como uma nova linha de modelos de produção que elevam o “prazer de conduzir” a um nível elevado, incorporando as tecnologias e conhecimentos acumulados através da participação em várias competições de estrada.

Civic Type R HRC Concept

Baseado no Civic Type R, desenvolvido em busca do “desempenho desportivo puro definitivo”, o Civic Type R HRC Concept está a ser criado incorporando as tecnologias da HRC e a experiência dos seus pilotos.

Este concept model com especificações HRC oferece uma “alegria de conduzir” ainda mais refinada, exclusiva da Honda, aperfeiçoada nos ambientes mais exigentes de competição.

Prelude HRC Concept

A Honda está atualmente a desenvolver as “HRC Performance Parts” para o novo Prelude, que foi lançado em setembro de 2025.

As HRC Performance Parts estão a ser concebidas exclusivamente para melhorar o desempenho de condução do veículo, aproveitando as tecnologias e a experiência acumuladas através das atividades de competição.

O Prelude HRC Concept é um concept model equipado com HRC Performance Parts.

Modelos Trail Line em exposição

Através da HRC, a Honda tem participado em várias competições todo-o-terreno, incluindo as corridas Baja, realizadas principalmente em percursos não pavimentados através de desertos e terrenos montanhosos em Baja California, no México.

A Trail Line está programada para ser lançada como uma nova linha de modelos de produção que incorporam tecnologias e conhecimentos acumulados através dessas atividades de corrida.

Além de apresentarem um estilo ativo e dinâmico, os modelos Trail Line serão projetados para permitir que os clientes sintam a “alegria de conduzir” numa variedade mais ampla de ambientes de utilização.

TrailSport HRC Concept

A Honda está a exibir o TrailSport HRC Concept baseado nos modelos SUV existentes da Honda, incluindo o novo CR-V, com lançamento previsto para fevereiro deste ano no Japão, bem como o ZR-V.

Estes modelos TrailSport HRC Concept incorporam a experiência que a HRC adquiriu nas corridas todo-o-terreno e apresentam designs que evocam um desempenho dinâmico e um espírito de aventura.