Novos modelos com “ADN desportivo Honda” mostrados no Salão Automóvel de Tóquio 2026
A Honda revelou novos concept models e viaturas de competição que incorporam a "paixão pelo desempenho de condução da Honda", no Salão Automóvel de Tóquio 2026, que decorreu entre 9 e 11 de janeiro, em Makuhari Messe, na prefeitura de Chiba, no Japão.
A Honda apresentou duas novas linhas de produtos, que representam a direção futura dos automóveis da marca e herdam o Honda Sports DNA - ADN desportivo da Honda transmitido desde a fundação da empresa.
- “Sport Line”, para modelos de estrada;
- “Trail Line”, para modelos todo-o-terreno.
Com o objetivo de demonstrar o conceito e a visão de cada linha, a Honda apresentou modelos conceptuais com especificações HRC que integram o conhecimento e a experiência da Honda Racing Corporation (HRC), a divisão global de competição da marca.
O Honda Sports DNA desde a fundação
Desde a sua criação, a Honda tem sido movida pelos seus próprios sonhos, enfrentando continuamente desafios em competições e desenvolvendo modelos desportivos.
A marca pretende permitir que cada vez mais clientes experienciem a “alegria de conduzir”, incorporando nos modelos de produção as tecnologias e o know-how acumulados ao longo dos anos em competições e no desenvolvimento de automóveis desportivos. Esta paixão tem sido preservada como Honda Sports DNA.
Com base neste ADN desportivo, a Honda irá expandir a sua gama de modelos desportivos ainda mais emocionantes, tanto para condução em estrada como fora dela.
Além disso, como pilar fundamental da sua estratégia para reforçar ainda mais esta gama, a marca irá introduzir modelos com especificações HRC numa variedade mais ampla de modelos de produção, aproveitando as tecnologias desenvolvidas pela HRC nas competições, bem como o feedback dos pilotos.
Modelos Sport Line em exposição
A Sport Line está programada para ser lançada como uma nova linha de modelos de produção que elevam o “prazer de conduzir” a um nível elevado, incorporando as tecnologias e conhecimentos acumulados através da participação em várias competições de estrada.
- Civic Type R HRC Concept
Baseado no Civic Type R, desenvolvido em busca do “desempenho desportivo puro definitivo”, o Civic Type R HRC Concept está a ser criado incorporando as tecnologias da HRC e a experiência dos seus pilotos.
Este concept model com especificações HRC oferece uma “alegria de conduzir” ainda mais refinada, exclusiva da Honda, aperfeiçoada nos ambientes mais exigentes de competição.
- Prelude HRC Concept
A Honda está atualmente a desenvolver as “HRC Performance Parts” para o novo Prelude, que foi lançado em setembro de 2025.
As HRC Performance Parts estão a ser concebidas exclusivamente para melhorar o desempenho de condução do veículo, aproveitando as tecnologias e a experiência acumuladas através das atividades de competição.
O Prelude HRC Concept é um concept model equipado com HRC Performance Parts.
- Modelos Trail Line em exposição
Através da HRC, a Honda tem participado em várias competições todo-o-terreno, incluindo as corridas Baja, realizadas principalmente em percursos não pavimentados através de desertos e terrenos montanhosos em Baja California, no México.
A Trail Line está programada para ser lançada como uma nova linha de modelos de produção que incorporam tecnologias e conhecimentos acumulados através dessas atividades de corrida.
Além de apresentarem um estilo ativo e dinâmico, os modelos Trail Line serão projetados para permitir que os clientes sintam a “alegria de conduzir” numa variedade mais ampla de ambientes de utilização.
- TrailSport HRC Concept
A Honda está a exibir o TrailSport HRC Concept baseado nos modelos SUV existentes da Honda, incluindo o novo CR-V, com lançamento previsto para fevereiro deste ano no Japão, bem como o ZR-V.
Estes modelos TrailSport HRC Concept incorporam a experiência que a HRC adquiriu nas corridas todo-o-terreno e apresentam designs que evocam um desempenho dinâmico e um espírito de aventura.
Outros modelos em exposição
- Civic e:HEV RS Prototype
A Honda está a exibir o protótipo de um modelo de produção planeado da versão RS do Civic e:HEV, que será uma versão mais desportiva do modelo. O Civic e:HEV RS será o segundo modelo, depois do novo Prelude, a ser equipado com a nova tecnologia de controlo Honda S+ Shift para modelos híbridos (HEV).
O Civic e:HEV RS Prototype em exposição no Salão Automóvel de Tóquio 2026 presta homenagem ao design do Civic de competição que conquistou o campeonato All-Japan
Touring Car Championship há quase 30 anos, expressando a paixão duradoura da Honda pelo desempenho de condução.
Como um modelo que traz a alegria de condução para a era elétrica, o modelo de produção baseado no Civic e:HEV RS Prototype deverá ser colocado à venda no Japão antes do final de 2026.
- Super-ONE Prototype
Na Japan Mobility Show do ano passado, a Honda apresentou em estreia mundial o Super-ONE Prototype, um veículo elétrico compacto concebido para transformar a condução diária numa experiência emocionante e estimulante. Pela primeira vez, a Honda apresenta o Super-ONE Prototype numa das cores que serão adotadas para o modelo de produção.
O Super-ONE Prototype apresenta o “Boost Mode”, desenvolvido exclusivamente para este modelo, que aumenta a potência, ao mesmo tempo que sincroniza a transmissão simulada de 7 velocidades e o sistema Active Sound Control para gerar um som potente do motor e uma sensação de mudança de velocidades precisa, como se estivesse a conduzir um veículo com motor a combustão e uma transmissão tradicional de várias velocidades.
Ao combinar esse som do motor e sensação de mudança de velocidades com a aceleração exclusiva dos veículos elétricos, o Super-ONE Prototype garante a “alegria de conduzir” e oferece aos clientes uma experiência nova e estimulante na era da eletrificação.
Além disso, o Super-ONE Prototype tornou-se o primeiro modelo compacto da Honda a adotar o sistema de som premium Bose, com afinação acústica exclusiva desenvolvida em conjunto com a Bose.
O modelo de produção baseado no Super-ONE Prototype deverá ser lançado no Japão antes do final de 2026, como um veículo elétrico divertido exclusivo da Honda, que permitirá aos clientes desfrutar tanto da condução como da experiência no interior do veículo.
- N-ONE RS Racing Mate Concept
A Honda está a exibir o N-ONE RS Racing Mate Concept, um concept model desenvolvido com base no N-ONE RS. Com a renovação do N-ONE em novembro de 2025, o RS tornou-se uma versão exclusivamente com transmissão manual de 6 velocidades, o que destaca ainda mais as características desportivas do modelo RS.
O N-ONE Racing Mate Concept é uma interpretação moderna do ambiente único criado pela Racing Mate, uma empresa de acessórios de corrida que se tornou um ícone da cultura de peças de reposição da década de 1960.