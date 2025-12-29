Tesla estará a preparar o suporte para integrar a chave do carro na app Carteira do seu iPhone
Nota-se uma maior aproximação da Tesla à Apple e, por sua vez, os serviços do iOS a unificar a experiência tecnológica entre os carros elétricos e o iPhone... ou mesmo o Apple Watch. Desta vez a empresa de Elon Musk poderá permitir ao iOS adicionar a chave do carro diretamente na app Carteira.
A Tesla pode permitir adicionar a chave do carro diretamente na app Carteira no iPhone. A descoberta de referências no código da versão mais recente da app Tesla sugere que a marca está a trabalhar num suporte mais profundo para chaves digitais, potencialmente alinhado com o sistema nativo da app Apple Carteira.
Contexto atual das chaves Tesla
Atualmente, proprietários de veículos Tesla podem usar o iPhone ou Apple Watch como “Phone Key” através da app Tesla, baseada em Bluetooth para desbloquear e ligar o carro.
A análise da app Tesla (versão 4.52.0) revelou referências a algo chamado “Harmony Wallet Key Card”, que aponta para um sistema de chave digital integrado a nível do sistema operativo em dispositivos compatíveis.
Esta implementação inicial parece estar a ser focada no mercado chinês, recorrendo ao ecossistema Huawei/HarmonyOS, mas dá pistas de que a Tesla poderá expandir este suporte para a app Carteira e Carteira do Google no futuro.
Vantagens da Carteira nativa
Se a Tesla passar a suportar chaves do carro através da Apple Wallet, os proprietários de iPhone poderão utilizar funcionalidades como:
- Bloquear, destrancar e ligar o carro diretamente da Carteira.
- Utilizar tecnologias como NFC e UWB de forma nativa, sem necessidade de manter a app Tesla aberta em segundo plano.
- Partilhar chaves digitalmente via Mensagens, Mail ou AirDrop.
- Continuar a usar a chave do carro até cinco horas após o iPhone esgotar a bateria, graças ao modo de Modo expresso com cartões da Carteira.
Situação no mercado e concorrência
Este movimento surge num contexto em que outras marcas já começaram a adotar o suporte para chaves digitais nativas na Apple Carteira e Carteira do Google. Por exemplo, a Rivian já lançou suporte para chaves Apple Wallet em alguns modelos.
Contudo, refira-se, ainda não existe confirmação oficial da Tesla sobre quando ou se este suporte chegará a todos os mercados, incluindo Portugal ou Europa.
No entanto, a presença destas referências no código aponta para um possível passo importante na integração entre Tesla e o ecossistema Apple, melhorando a experiência de utilização para proprietários de veículos da marca.
Grande coisa essa da chave no smartphone 😉
O carro não sabe se o smartphone (a chave do carro) está dentro ou fora do carro. É bom não se esquecer de levar o smartphone consigo e, mesmo levando, pode ir até 10 metros a distância em que, por perda da ligação Bluetooth, seja considerado que não está, e o carro bloqueia as portas.
M*rdas muito avançadas … que só complicam.