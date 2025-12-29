Tesla estará a preparar o suporte para integrar a chave do carro na app Carteira do seu iPhone

Nota-se uma maior aproximação da Tesla à Apple e, por sua vez, os serviços do iOS a unificar a experiência tecnológica entre os carros elétricos e o iPhone... ou mesmo o Apple Watch. Desta vez a empresa de Elon Musk poderá permitir ao iOS adicionar a chave do carro diretamente na app Carteira.

A Tesla pode permitir adicionar a chave do carro diretamente na app Carteira no iPhone. A descoberta de referências no código da versão mais recente da app Tesla sugere que a marca está a trabalhar num suporte mais profundo para chaves digitais, potencialmente alinhado com o sistema nativo da app Apple Carteira.

Contexto atual das chaves Tesla

Atualmente, proprietários de veículos Tesla podem usar o iPhone ou Apple Watch como “Phone Key” através da app Tesla, baseada em Bluetooth para desbloquear e ligar o carro.

A análise da app Tesla (versão 4.52.0) revelou referências a algo chamado “Harmony Wallet Key Card”, que aponta para um sistema de chave digital integrado a nível do sistema operativo em dispositivos compatíveis.

Esta implementação inicial parece estar a ser focada no mercado chinês, recorrendo ao ecossistema Huawei/HarmonyOS, mas dá pistas de que a Tesla poderá expandir este suporte para a app Carteira e Carteira do Google no futuro.

Vantagens da Carteira nativa

Se a Tesla passar a suportar chaves do carro através da Apple Wallet, os proprietários de iPhone poderão utilizar funcionalidades como:

Bloquear, destrancar e ligar o carro diretamente da Carteira.

Utilizar tecnologias como NFC e UWB de forma nativa, sem necessidade de manter a app Tesla aberta em segundo plano.

Partilhar chaves digitalmente via Mensagens, Mail ou AirDrop.

Continuar a usar a chave do carro até cinco horas após o iPhone esgotar a bateria, graças ao modo de Modo expresso com cartões da Carteira.

Situação no mercado e concorrência

Este movimento surge num contexto em que outras marcas já começaram a adotar o suporte para chaves digitais nativas na Apple Carteira e Carteira do Google. Por exemplo, a Rivian já lançou suporte para chaves Apple Wallet em alguns modelos.

Contudo, refira-se, ainda não existe confirmação oficial da Tesla sobre quando ou se este suporte chegará a todos os mercados, incluindo Portugal ou Europa.

No entanto, a presença destas referências no código aponta para um possível passo importante na integração entre Tesla e o ecossistema Apple, melhorando a experiência de utilização para proprietários de veículos da marca.