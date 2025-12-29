Carros elétricos vão ter autonomia para 1.600 km com a descoberta do MIT

Os carros elétricos ainda agora chegaram, há uma enorme margem de progressão. Contudo, não tenhamos dúvidas, serão máquinas com autonomias nunca imaginadas. A nova tecnologia agora desenvolvida pelo Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) aumenta em 50% a densidade energética.

O Instituto Tecnológico de Massachusetts criou uma bateria para carros elétricos com os materiais mais baratos. Promete uma autonomia de 1.600 quilómetros graças à tecnologia Electrode-to-Pack.

Carros elétricos: autonomia e carregamento continuam a ser entraves

Os carros elétricos enfrentam um problema recorrente ao longo dos anos. A autonomia e os tempos de carregamento continuam a ser dois dos principais obstáculos para milhões de condutores.

O Instituto Tecnológico de Massachusetts está mais perto do objetivo dos 1.600 quilómetros.

Os Estados Unidos pretendem antecipar-se às marcas chinesas, que já desenharam modelos eletrificados capazes de ultrapassar os 1.000 quilómetros de autonomia.

Uma bateria com materiais mais baratos

Os engenheiros do MIT desenvolveram uma bateria com alguns dos materiais mais abundantes e económicos. A chave está na combinação de alumínio, enxofre e sais, uma solução mais resistente, com menor risco de incêndio e maior resistência a impactos.

Não é apenas resistência. Os primeiros testes demonstram que é possível alcançar velocidades de carregamento recorde graças à tecnologia de empacotamento ETOP (Electrode-to-Pack).

As novas células resistiram a centenas de ciclos de carga e descarga com degradação mínima, mesmo com recargas ultrarrápidas. O MIT optou por abandonar o lítio e o cobalto, alcançando uma eficiência ainda superior.

Além disso, o custo de fabrico de uma bateria é aproximadamente um sexto do preço de uma bateria de lítio, o que deverá reduzir significativamente os custos para os condutores.

Até 50% mais eficiente com 1.600 quilómetros de autonomia

A bateria do MIT, desenvolvida em colaboração com a empresa 24M Technologies, abdica da subdivisão tradicional em células. Os próprios módulos passam a ser um elemento ativo, reduzindo o “espaço morto” e tornando o pack mais compacto.

A tecnologia ETOP aproveita até 80% do volume de cada célula para armazenar energia e melhora a densidade energética em cerca de 50% face às atuais baterias de iões de lítio.

Esta bateria permite uma autonomia até 1.600 quilómetros com uma única carga, embora o valor possa variar consoante o veículo onde for instalada. Tal é possível graças a uma redução dos custos de fabrico próxima dos 40%.

Se este modelo chegar ao mercado, os carros elétricos poderão tornar-se mais económicos do que nunca. A bateria desenvolvida pelo MIT e pela 24M Technologies poderá permitir uma adoção massiva dos veículos eletrificados.