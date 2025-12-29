PplWare Mobile

Carros elétricos vão ter autonomia para 1.600 km com a descoberta do MIT

· Motores/Energia 5 Comentários

Autor: Vítor M.

  1. otristedoregime says:
    29 de Dezembro de 2025 às 14:33

    A unica conclusao que tiro com este tipo de noticia é, deixem apenas a china abrir a gaveta!

  2. David Guerreiro says:
    29 de Dezembro de 2025 às 14:42

    É sempre descobertas dessas todos os dias, e depois na prática nicles

    • Vítor M. says:
      29 de Dezembro de 2025 às 15:52

      Nicles? Desculpa, sabes que isso falso. Repara, em apenas 10 anos, as baterias dos carros elétricos mudaram de forma radical. A densidade energética aumentou cerca de 50 a 70%, permitindo autonomias que passaram de pouco mais de 150 km para valores acima dos 400 km em muitos modelos. Ao mesmo tempo, o custo por kWh caiu mais de 80%, tornando os elétricos muito mais acessíveis.

      Mas há mais! As baterias tornaram-se também mais duráveis e seguras. Hoje suportam muito mais ciclos de carga, degradam menos ao longo do tempo e permitem carregamentos rápidos em minutos, algo impensável há uma década. No fundo, foi esta evolução silenciosa das baterias que transformou os carros elétricos de uma curiosidade tecnológica numa alternativa real ao automóvel a combustão.

      Tudo isto parte da investigação que tem tido resultados fantásticos, como temos vindo desde há quase duas décadas a notar.

  3. Think says:
    29 de Dezembro de 2025 às 15:10

    1.600, 2.000 km isto já não me diz nada, e’ como os carros levarem 3,6s dos 0 aos 100, completamente irrelevante.
    O que interessa agora e’ reduzir o enorme peso dos VEs, baixar preços para 15-20 k€ e uma autonomia a volta de 800 km.

  4. Badoxa says:
    29 de Dezembro de 2025 às 15:10

    Aumento de autonomia é positivo. Apoios á compra de novas viatura é positivo. Mas o meu principal problema mantem-se. Onde posso carregar a minha viatura? Mesmo que haja carregadores na garagem do prédio. O qua acontece se tiverem 32 viaturas a carregar ao mesmo tempo na mesma garagem?

