6 recursos de IA que já existem no seu iPhone

A Inteligência Artificial (IA) teve em 2023 o seu início "oficial", mas não foi nessa altura que tudo começou. Antes, algumas tecnologias já bebiam do conceito de IA e temos provas disso no nosso dispositivo móvel. Hoje, destacamos 6 dessas funcionalidades que existem escondidas no seu iPhone.

Espera-se que a próxima versão do sistema operativo do iPhone, o iOS 18, esteja repleta de recursos de IA para os utilizadores do iPhone tirarem proveito. Ainda assim, isso não significa que não possa aproveitar as vantagens da inteligência artificial no seu dispositivo agora.

Contando que o utilizador tenha comprado um iPhone nos últimos cinco anos e esteja a executar o software mais recente, isto é, o iOS 17, então está pronto para prosseguir.

É importante notar que a Apple só recentemente começou a se referir aos seus recursos de aprendizagem automática como IA. Anteriormente, a empresa usava outros termos.

Dito isso, aqui estão seis recursos de IA disponíveis no seu iPhone agora:

1 - Edição de vídeo cinematográfico

Introduzido com o iPhone 13, o modo Cinematográfico é um dos melhores recursos de gravação disponíveis nos iPhones mais recentes. O que torna esta tecnologia tão impressionante é que ela pode detetar automaticamente assuntos e mudar o foco dependendo da ação.

O mais impressionante é que os utilizadores do iPhone podem editar o assunto em foco depois de gravar um vídeo. Esta é uma combinação de hardware, software e, claro, IA.

2 - Modo Retrato incorporado

Outra funcionalidade de IA disponível no iPhone é o Modo de Retrato incorporado. Esta não está disponível nos equipamentos abaixo do iPhone 15. Esta opção exclusiva do iPhone 15 pode captar retratos assim que identificar um motivo ou se tocar para bloquear um motivo.

Esta é uma das funcionalidades mais agradáveis que os utilizadores usam têm à disposição no seu dispositivo Apple. A IA aqui faz o trabalho e deixa, depois, ao utilizador o ónus de escolher onde quer o foco.

3 - Clonar a sua voz

Se não ficar convencido com estas funcionalidades de IA, talvez deva experimentar algo mais futurista.

Com o iOS 17, a Apple introduziu a Voz Pessoal. Esta funcionalidade de acessibilidade requer a leitura de avisos aleatórios para gravar a sua voz durante 15 minutos. Depois de terminar, o sistema da Apple usa a aprendizagem automática para replicar a sua voz com qualquer prompt.

Consulte o nosso guia sobre como gravar a sua Voz Pessoal aqui.

4 - Texto detetável: Copiar texto de imagens

Com o iOS 15, a Apple introduziu o Texto detetável. Ao longo dos anos, esta funcionalidade só tem melhorado.

Quer tenha uma imagem na sua galeria ou utilize a câmara do iPhone, pode utilizar o Texto detetável para converter o preço de um produto para a sua moeda, copiar um endereço e colá-lo na app Mensagens, traduzir um sinal no mundo real, etc.

5 - Criar autocolantes a partir de uma fotografia

Uma das funcionalidades mais divertidas do iOS é a possibilidade de criar autocolantes a partir de uma das suas fotografias - e o iPhone faz isso na perfeição.

Basta premir e manter premido o motivo da imagem e a Apple recorta-o automaticamente da imagem. Pode guardá-lo ou partilhá-lo. Se quiser saber mais, consulte todas as nossas dicas e truques aqui.

6 - Biblioteca de aplicações e Spotlight

Sempre que abre a biblioteca de aplicações ou o Spotlight, o iPhone apresenta uma série de sugestões de aplicações iOS. Estas sugestões não são de todo aleatórias. De facto, a Apple utiliza IA no dispositivo para identificar as aplicações que mais utiliza durante cada período do dia.

Além disso, o Spotlight pode facilmente lembrá-lo de um aniversário, ter uma área de transferência pronta para pesquisa, perguntar se pretende fazer uma pesquisa sobre o artista que está a ouvir e muito mais.

Em resumo...

A Apple, desde há vários anos, trabalhar com automatismos, tecnologias que recorrem ao que hoje chamamos inteligência artificial, para levar ao utilizador uma série de funcionalidades muito particulares. Ainda que a nova geração de IA seja mais evoluída, com muito mais ambição, o que a Apple tem feito não deixa de ser o caminho das pedras.

Da Siri até à edição de imagem com recurso à aprendizagem de máquina, a empresa tem colocado à disposição do utilizador ferramentas que hoje são triviais, mas que, quando saíram, foram inovadoras e abriram as portas para um novo mundo de usabilidade.